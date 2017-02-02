В 2016 году украинцы составили 57% трудовых мигрантов в Эстонии

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В 2016 году Департамент полиции и погранохраны выдал срочный вид на жительство для работы 1807 гражданам третьих стран. 1030 из них — граждане Украины. При этом по трудовой визе в 2016 году работали 1226 украинцев, большинство из которых занимались установкой оборудования, а также были заняты на предприятиях строительного и судоремонтного секторов.

Больше всего в Эстонию приехало граждан Украины, они составили 57% от общего количества трудовых мигрантов, получивших вид на жительство (1030 человек). Стоит отметить, что и в прошлые годы приток украинцев составлял большую часть мигрантов (60% - в 2015 году, 57% - в 2014).

На втором месте в топе трудовых мигрантов находятся россияне: в 2016 году в Эстонию переехало 302 человека, что составило 14% от общего числа. В последние годы приток россиян постепенно снижался (в 2015 году они составляли 15%, в 2014 — 17%).

Но не все выбирают долгосрочное трудоустройство, многие приезжают по краткосрочной рабочей визе.

В 2016 году по трудовой визе на работу продолжительностью до шести месяцев в год в Эстонию из третьих стран приехало 1500 человек. Из них граждан Украины было 1226 человек, что составило 82% от общего количества зарегистрировавшихся. В 2015 году их было в два раза меньше (678 человек). Из России на временную работу в 2016 году приехало 127 человек (8% от общего количества).

Руководитель бюро миграции Департамента полиции и погранохраны Майге Лепп отметила в комментарии rus.err.ee, что по трудовым визам большое число граждан Украины прибывает на работу в секторы и на должности, где требуются, например, узкопрофильные специалисты.

"Если говорить о гражданах Украины, приехавших в Эстонию на работу, то больше всего среди них работников, занимающихся установкой оборудования, и квалифицированных рабочих, занятых на предприятиях, связанных со строительным сектором и судоремонтом, а также сезонных рабочих, которые были заняты в сельскохозяйственном секторе", - сказала Лепп.

"Среди граждан Украины, получивших вид на жительство, выросло также число людей, приехавших в Эстонию на работу в статусе ведущего специалиста", - добавила руководитель бюро миграции.