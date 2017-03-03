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Владимир Чердаков уже второй раз был гостем на президентском приеме в годовщину республики

Video
Cегодня 20:39
Рубрика: Эстония

Лидер группы AveNue Владимир Чердаков в интервью ETV+ признался, что сначала очень испугался, получив приглашение на праздничный прием по случаю 99-й годовщины Эстонской Республики, так как решил, что его представили к госнаграде.

Лидер группы AveNue c подачи ведущей Анны Сапроненко отметил, что ему, возможно, пора задуматься о смене имиджа, так как в последнее время он что-то зачастил на президентские приемы.

Нынешний торжественный прием 24 февраля - уже второй для Владимира. После первого приема, который состоялся два года назад в Йыхви, музыкант научился исполнять гимн Эстонии на гармошке.

Чердаков признался, что когда он получил приглашение, то испугался, подумав, что его представили к госнаграде, и обрадовался, когда понял, что речь идет о приеме.

Ему очень понравился концерт: "Впечатление замечательное, весело, - отметил он, - хотя два года назад в Йыхвиском концертном зале было повеселее. Но однозначно, что постановка в этом году - очень символичная и эффектная".

Екатерина Таклая
Редактор

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