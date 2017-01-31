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Первые подразделения батальона НАТО прибудут в Эстонию в марте

Британские солдаты. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 18:06
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Первые подразделения международного батальона сил НАТО, размещаемые в Эстонии, прибудут к месту дислокации уже в марте этого года, сообщил министр обороны Маргус Цахкна.

Вместе с премьер-министром Юри Ратасом Цахкна во вторник посетил Тапаский военный городок. На своей страничке Facebook Цахкна написал, что городок готовится принять 1200 военнослужащих союзнических сил. "Строительные работы ведутся полным ходом и уже в марте мы примем союзников по НАТО – французов и датчан под командованием британцев", – написал министр.

Первые подразделения прибудут в Эстонию в марте, основной контингент – в апреле, а уже в мае батальон примет участие в крупных учениях Сил обороны – трехнедельных маневрах Kevadtorm ("Весенний шторм").

Боевая группа батальона НАТО разместится в Тапа и будет действовать совместно с Первой пехотной бригадой. Великобритания доставит в Эстонию 800 своих солдат, боевые машины пехоты Warrior, танки Challenger 2 и разведывательные дроны. В первой половине года в Эстонии будут размещены военнослужащие из Франции, во второй половине года – датчане.

На этой неделе в Литву прибывает командование международного союзнического батальона НАТО. "В Литву прибывают 17 германских военных – командир батальона и группа управления", – сказал BNS представитель Объединенного штаба Вооруженных сил Литвы, капитан Томас Пакальнишкис. По его словам, на этой неделе в Литву также прибудет около 50 бельгийских военнослужащих с военной техникой.

Основная часть батальона прибудет в феврале. К июню численность формирования вырастет примерно до 1200 военнослужащих. Примерно половину этих военных составят представители Германии, которая будет осуществлять командование батальоном.

Какое-то время прибывающие союзники будут жить в Рукле, позже их планируется передислоцировать в другое место.

Личный состав батальона под командованием Канады в Латвию прибудет к июню. Весной в страну будут прибывать менее крупные подразделения. Наряду с канадскими военнослужащими, в составе международного батальона в Латвии будут служить военные из Албании, Италии, Испании, Польши и Словении.

В прошлом году НАТО приняло решение разместить по международному батальону в каждой из стран Балтии и в Польше для сдерживания России.

Ирина Киреева
Редактор

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