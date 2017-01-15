Количество желающих приехать в Эстонию на праздники россиян по сравнению с прошлым годом заметно выросло

Большое число туристов из России посетило Эстонию на этих зимних каникулах. В результате на границе в течение всех праздников стояли гигантские очереди.

В России широко отмечают новогодние праздники, гуляют россияне аж целую неделю, и желающих провести эти выходные дни именно в Эстонии оказалось настолько много, что на границе образовались многочасовые очереди, передает "Актуальная камера +".

Если в обычные дни пограничный пункт "Нарва 1" пропускает от 500 до 800 легковых автомобилей в сутки, то в праздничные дни это число доходило до 1300. Очереди образовывались в основном на российской стороне. Там людям приходилось стоять по несколько часов в томительном ожидании, поскольку пункт пропуска в Ивангороде не рассчитан на одновременное прибытие такого количества транспортных средств.

Масла в огонь подлила и нашумевшая история с российской дочерней компанией Lux Express. В ночь на 3 января из-за приостановки лицензии российскими чиновниками автобус, следовавший из Петербурга в Таллинн, не смог пересечь границу в Ивангород, и пассажиры вынуждены были пешком переходить границу.

По словам нарвских таможенников, на эстонской стороне заторов в праздники не возникло, здесь на пропуск работает сразу шесть полос. Работа российских коллег не комментируется.

"Почему у нас не было никаких проблем при въезде у туристов? Потому что мы реконструировали наш таможенный пункт.Теперь у нас шесть полос на въезд плюс две полосы для

автобусов. А как только появлялись промежутки, когда не было автобусов, мы сразу же брали машины на автобусные ряды. То есть мы даже не в два, а в три раза увеличили свою

пропускную способность", - поясняет заместитель начальника таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Антс Кутти.

До ванн дорогого коньяка дело пока не дошло

Но даже затянувшееся время ожидания на погранпункте праздничное настроение туристам не испортило. И правда, количество желающих приехать в Эстонию на новогодние праздники в этом году заметно выросло. На этой неделе спа-отели и дома отдыха были заполнены до отказа. После резкого спада в прошлом году сейчас можно говорить о том, что туристы из России вновь выбирают для зимнего отдыха Эстонию.

"Праздники в разгаре. Мы также отмечаем повышенный интерес туристов со стороны России. Это показывает и наша статистика, сейчас 60% - это внутренний туризм, а 25% - это туристы из России", - отмечает специалист по связям с общественностью спа-отеля Noorus Дарья Боярова.

"Да, дом заполнен полностью, конечно, в этом году все намного лучше, чем в прошлом. Даже в те дни, когда многие до нас не доезжали из-за проблем на границе, то у нас сразу появлялись новые клиенты, и мы ими заполняли дом. У нас каждый день была заполняемость 100%. Рост идет, но до такого успеха, как это было четыре года назад, дело не доходит. Тогда дорогой коньяк лился рекой. Если тогда были ванны коньяка, то сейчас это просто маленькое ведерочко", - рассказывает директор санатория "Нарва-Йыэсуу" Карина Кюпас.

Но праздники заканчиваются, и в эти выходные первые туристы уже начнут возвращаться домой. Вся это масса отдохнувших станет выезжать через Нарву в Россию. По словам Кутти, пограничные службы полностью готовы, но чтобы все-таки избежать очередей и задержек в движении, он советует заранее бронировать время пересечения эстонско-российской границы.

"Если это не сделано, то и в живой очереди можно пересечь границу, но это займет больше времени. В прошлом году время ожидания составляло до трех часов. Мы надеемся справиться, чтобы туристы больше часа точно не ждали", - обещает Кутти.

Как добавил Кутти, если у туристов есть возможность, то для удобства можно воспользоваться менее загруженными пограничными пунктами на южной границе Эстонии в Лухамаа и Койдула.