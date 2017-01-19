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Правительство Эстонии одобрило соглашение об оборонном сотрудничестве с США

Американские военнослужащие. Фото: ERR/Мартин Дремлюга
Cегодня 12:36
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Эстонское правительство в четверг одобрило соглашение о сотрудничестве в области обороны между правительствами Эстонии и США и уполномочило министра обороны подписать его.

Это соглашение будет принято в дополнение к соглашению о статусе сил (SOFA), заключенному между странами НАТО, и призвано заменить собой предыдущее соглашение об использовании находящихся в ведении Сил обороны Эстонии территорий и зданий, заключенное в 2015 году правительствами Эстонии и США путем обмена нотами.

Об этом в четверг, 12 января, сообщила пресс-служба правительства.

Новое соглашение упростит действия военнослужащих США и участников соглашения на территории Эстонии, а также уточнит порядок предоставления им налоговых льгот. Общий принцип международного оборонного сотрудничества состоит в том, что принимающая страна не получает дополнительную прибыль за счет страны, направившей к ней свои вооруженные силы.

Соглашение об оборонном сотрудничестве Эстонии и США определяет статус вооруженных сил США — участников соглашения, использование территорий и строений Сил обороны американскими военными, а также право американских военных самим устанавливать необходимые им сооружения на предоставленных в их ведение территориях.

Кроме того, в соглашении дополнительно уточняются положения SOFA НАТО по поводу юрисдикции Эстонии и США в случае проступков или преступлений, совершенных военнослужащими США и содержащимися за их счет лицами во время пребывания в Эстонии.

Соглашение подпишут министр обороны Эстонии и посол США в Эстонии, после чего оно должно быть ратифицировано Рийгикогу.

Эстония подписала аналогичное соглашение с Германией. В свою очередь, США подписали такие же договоры с Германией, Голландией, Болгарией, Польшей и рядом других стран.

Андрей Крашевский
Редактор

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