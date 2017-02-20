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Десятки тысяч молодых людей в Эстонии не учатся и не работают

Государство помогает молодежи выйти на рынок труда при помощи специальных программ. Фото: ERR
Cегодня 10:40
Рубрика: Эстония

В Эстонии около 30 000 молодых людей не учатся, не работают и не участвуют в каких-либо курсах. Решать проблемы такой молодежи государство пытается при помощи нескольких социальных программ.

Об этом в понедельник, 13 февраля, пишет портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на Eesti Päevaleht.

По данным Департамента статистики, в 2015 году в Эстонии было 29 200 молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет, не имевших каких-либо занятий. Треть из них были зарегистрированы в качестве безработных, а остальные относились к категории неактивных лиц на рынке труда.

Для профилактики безработицы среди молодежи государство запустило программу Noorte Tugilа, к которой присоединились 137 местных самоуправлений. Ее цель - обеспечить молодым людям, оставшимся без работы или бросившим школу, наиболее быстрое возвращение к общественной жизни.

Молодежные работники Noorte Tugila оказывают молодым людям поддержку, помогая им разобраться в своих желаниях. Помимо получения опыта посредством молодежной работы, центры помогают молодым людям в налаживании контактов с образовательными учреждениями, организациями и работодателями.

По данным газеты, среди примерно 260 молодых людей, прошедших программу, 144 нашли себе работу, а еще 65 вернулись к учебе.

В феврале МВД запустило программу STEP, которая помогает молодым людям, имеющим проблемы с законом, вернуться на работу или учебу. Эта программа предназначена для молодых людей в возрасте от 15 до 26 лет, которые были наказаны за преступление, не учатся и не работают.

Сергей Михайлов
Редактор

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