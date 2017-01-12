Детским клиникам сократили финансирование услуги по размещению родителей больных детей

Таллиннская детская больница. Фото: Postimees/Scanpix

С начала года Больничная касса сократила сумму, выделяемую на размещение в детских больницах родителей, прибывших вместе с ребенком.

Если ребенок младше 10 лет, то по закону детские больницы обязаны позволить родителям или опекунам оставаться в больнице с находящимся в стационаре ребенком: им надо обеспечить ночлег, питание и возможность помыться, а зачастую помощь и консультации врачей, передает ERR Uudised со ссылкой на Eesti Päevaleht.

Если до сих пор детские больницы получали на это из Больничной кассы по 23 евро на человека в сутки, то теперь эту услугу будут обеспечивать за 18 евро.

"Это очень неприятный сюрприз, так как если ребенок попадает в больницу, то это не означает, что папе или маме нужна только кровать и питание. Это также означает, что у нас есть обеспокоенные родители, которые нуждаются во внимании и совете. Новые расценки совсем не учитывают этого, и поэтому мы очень разочарованы решением Больничной кассы", – сказал глава детской клиники при Тартуском университете профессор Валло Тиллманн.

По его словам, для родителей, приехавших в клинику вместе с больными детьми, ничего не изменится, их и в дальнейшем будут принимать, но поскольку за эти деньги очень сложно покрыть текущие расходы, придется компенсировать недостающие суммы за счет других статей бюджета, поэтому в итоге может пострадать качество лечения.

Председатель правления Таллиннской детской больницы Катрин Лутс отметила, что в долгосрочной перспективе это решение будет иметь негативные последствия для детей. "У нас есть больные дети, расходы на лечение которых превышает суммы, покрываемые Больничной кассой, и сейчас больница оплачивала эти расходы сама. Также мы сами платим за такое лечение и услуги, которых нет в прейскуранте Больничной кассы. Если нам будут выделять меньше денег, то в какой-то момент то, что не прописано в расценках, не будет делаться, так как у нас не будет денег", – пояснила она.

До рождественских праздников она направила Министерству социальных дел докладную записку, в которой указала на то, что особенно критичная ситуация - с новорожденными на грудном вскармливании и с родителями младенцев, которым по закону требуется дополнительное питание и зачастую врачебная помощь.

В Таллиннской детской больнице людей, которым требуется данная услуга – почти две трети: родители приезжают в больницу вместе с детьми младше двух лет, из них 77% родители новорожденных или младенцев.

Решение Больничной кассы снизить стоимость койко-дня для попечителей детей оказалось для больниц очень неожиданным, между тем первоначально в планах было еще большее сокращение – прием родителей хотели оплачивать в размере 7 евро в день.

Сильного сокращения удалось избежать благодаря постоянному запросу информации у больниц, так как Больничную кассу начали заваливать вопросами сразу, как только появились слухи о сокращениях.

По сообщениям Больничной кассы, вместо нынешней системы создадут совершенно новую услугу, в цене которой будет все необходимое для пребывания попечителя в больнице, то есть проживание и питание, но в то же время из стоимости услуги будут вычтены те компоненты, которые попечителю не нужны, или медицинское обслуживание.