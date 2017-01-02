Истребители НАТО совершат бреющие полеты над Эстонией

Немецкий Eurofighter. Фото: AFP/Scanpix

Со вторника в течение очередной рабочей недели два дислоцированных на аэродроме Эмари истребителя ВВС Германии Eurofighter совершат бреющие полеты над Эстонией.

Полеты пройдут на высоте не менее 152 метров, то есть 500 футов, и предпочтительно вдали от населенных пунктов, сообщил BNS главный штаб Сил обороны. Полеты будут осуществляться в первой половине дня.

Страны НАТО выделяют определенные части своего воздушного пространства для проведения учений и тренировок ВВС, в том числе бреющих полетов, полеты согласованы с авиадепартаментом и акционерным диспетчерским обществом Lennuliiklusteenindus.

По решению Северо-Атлантического альянса, ВВС стран НАТО с марта 2004 года в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы.

ВВС Германии приступили к охране воздушного пространства Балтийских стран 31 августа. На авиабазе Шяуляй в Литве сейчас также дислоцирован французский контингент, состоящий из вооруженных истребителей Mirage 2000.