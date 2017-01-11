12 человек получили обвинение в масштабном уголовном деле о подделке госдокументов

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Предварительное заседание Харьюского уездного суда по этому делу состоится 17 января, сообщил в среду, 4 января, новостной портал ERR.

Дело будет рассматриваться судьей Мерле Партс, обвинение представит государственный прокурор Стевен-Христо Эвестус.

65-летняя Любовь Генрихсон обвиняется в создании преступного сообщества и руководстве им, а также в неоднократной даче взяток и пособничестве при даче взяток, использовании поддельных документов, злоупотреблении важным личным документом и мошенничестве. Генрихсон является единственной из 12 обвиняемых, которая находится под арестом.

Помимо нее перед судом предстанут Меэли Палувитс, Жанна Реэде, Лайви Сеэман, Юлле Лилл, Сергей Зимаков, Ирина Савенкова, Ольга Цветкова, Екатерина Бочарова, Екатерина Леонова и Антон Киммер. Все они, среди прочего, обвиняются в участии в преступном сообществе. Оксана Дмитриева обвиняется в злоупотреблении важным личным документом.

По данным ERR, государственная прокуратура по соображениям целесообразности ранее прекратила производство в отношении 74 подозреваемых по данному делу. В основном это лица, которые в период 2011-2015 годов незаконно получили документы при помощи этой преступной группы.

Согласно обвинению, заказчики через четырех сотрудников Департамента полиции и погранохраны (ДПП) получали различные документы, в том числе аттестаты о получении образования, документы, которые подтверждали результаты экзаменов на знание эстонского языка и давали основание для получения вида на жительства и гражданства, а также медицинские справки. Для этого члены группировки прибегали, среди прочего, к подделке, представлению ложных данных и сообщникам, действовавшим под чужим именем.

Сотрудники ДПП не были организаторами бизнеса по выдаче документов. Они предоставляли информацию о ходатайствах, делали запросы в базы данных и принимали ходатайства с ложными данными, выдавая на их основании документы и получая за это взятки. Из получивших обвинение сотрудников ДПП двое работали в зале обслуживания, а еще двое являлись специалистами.

Следствие установило, что заказчики платили не за подделку конкретных документов, а за получение информации из баз данных Департамента гражданства и миграции, которая позволяла подавать соответствующие всем требованиям ходатайства о получении вида на жительство и гражданства Эстонии.

Посредники помогали прописать по адресу заказчика людей, которые представляли этот адрес как свое законное место жительства. Для успешной сдачи экзамена на знание языка и гражданство использовались третьи лица, внешность которых меняли в салонах красоты, чтобы сделать их максимально похожими на людей, которым было нужно сдать экзамен.

Бюро внутреннего контроля ДПП вышло на след преступной группировки весной 2015 года по результатам сбора и анализа информации. Спустя полгода была проведена операция "Маарика", в ходе которой задержали 12 подозреваемых, из которых была арестована только женщина, подозреваемая в создании преступного сообщества.

Гендиректор ДПП Элмар Вахер ранее сообщил "Актуальной камере", что у нее было три разных личных кода. По его словам, "Маарика" (Любовь Генрихсон) руководила созданной сетью с помощью двух человек, никогда лично не встречаясь с клиентами.

Следствие выяснило, что возможностью получить гражданство или вид на жительство с помощью поддельных документов в основном пользовались граждане третьих стран, хотя среди них были и серопаспортники из Эстонии.

"Преступная деятельность была довольно хорошо законспирирована. Например, даже четверо работников ДПП, которые входили в сеть, ничего не знали о своих коллегах. Каждый полагал, что только он один зарабатывает деньги таким образом", - сказал Вахер.