Связанные с Партией реформ бывшие руководители МВД против перевода Академии МВД в Нарву

Пятеро бывших министров внутренних дел выступили во вторник, 14 февраля, с совместным заявлением о том, что, по их мнению, планы перевести Академию внутренних дел из Таллинна в Нарву не обоснованы.

Как отмечается в заявлении, в коалиционном соглашении Центристской партии, СДПЭ и IRL содержится обещание перевести Академию внутренних дел в Нарву, передает служба новостей "Радио 4".

"Если это решение будет принято, оно по сути будет означать гибель Академии в ее нынешнем виде. Аргументов здесь много - от ухода из вуза преподавателей до возможной отмены получения высшего и магистерского образования", - отметили бывшие министры внутренних дел.

По оценке авторов заявления, если у нынешней правящей коалиции есть лишние 20-30 млн евро, то лучше их инвестировать в улучшение жилой среды в Ида-Вируском уезде, построить бассейн, детский сад или иной объект, действительно нужный местным жителям.

Бывшие министры внутренних дел выступили в поддержку продолжения нынешней программы действий, в соответствии с которой Министерство внутренних дел сосредоточилось бы на развитии в Нарве центра по проведению практики для курсантов академии, а также на капитальном ремонте главного здания вуза в Таллинне, на улице Казе и комплекса здания колледжа полиции и погранохраны в Пайкузе Пярнуского уезда.

Заявление подписали бывшие министры внутренних дел Мярт Раск (был министром в 1995-1996 годах), Айн Сеппик (2002-2003), Тоомас Варек (2003), Калле Лаанет (2005-2007) и Ханно Певкур (2014-2016).

Напомним, в настоящее время Певкур является председателем Партии реформ, бывшие центристы Сеппик и Варек вступили в Партию реформ в июле 2013, а экс-центрист Лаанет стал реформистом в апреле 2014 года.

Мярт Раск вышел из Партии реформ в 2005 году, после своего назначения на пост государственного контролера. На сегодняшний день он беспартийный.