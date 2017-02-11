Лекарства от рака могут подешеветь

В центре технологий по изучению раковых заболеваний надеются, что в ближайшем будущем дорогостоящие лекарства для лечения онкологических заболеваний могут стать дешевле, потому что закончится срок действия патентов на оригинальные препараты и появится возможность производить их более дешевые аналоги.

Ежегодно в Эстонии злокачественная опухоль диагностируется у 8,5 тыс. человек, но для эффективного лечения некоторых видов рака требуются столь дорогостоящие лекарства, что Больничная касса не может покрыть эти расходы. Теперь появился шанс на то, что ситуация скоро изменится, сообщила в субботу, 4 февраля, "Актуальная камера".

"Я думаю, что сегодня это очень хорошая новость, что в скором будущем очень многие оригинальные лекарства для борьбы с раком освободятся от патентов. Ведь до этого момента препарат мог производить только его разработчик, а теперь это смогут делать и другие фирмы. Это означает очень хорошую новость как для пациентов, так и для медицинской страховки, потому что цена оригинальных препаратов всегда в разы выше, чем "дженериков"", - сказал руководитель Центра по развитию технологий изучения рака Рийн Эхин.

По его словам, в ближайшее время в Эстонии появится завод по производству лекарств для онкологических больных из Индии и Средней Азии. Благодаря этому и в Эстонии препараты могут стать немного дешевле. "Если у нас появится свое производство лекарств для онкобольных, это значит, что какой-то процент от произведенного продукта можно будет продавать и на эстонском рынке. Поэтому мы сможем предложить для эстонцев более прозрачную цену", - пояснил Эхин.

Эффективным методом профилактики раковых заболеваний считается скрининг, но в Эстонии на приглашение пройти обследование откликается только каждый второй.