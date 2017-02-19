"АК+": один из основателей "Шалтай-Болтая" обратился за помощью к Тоомасу Хендрику Ильвесу

По информации "АК+", один из основателей российской группировки хакеров "Шалтай-Болтай" Александр Глазастиков обратился к бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу с просьбой о помощи политического убежища.

Как напомнила в воскресенье, 12 февраля, аналитическая программа ETV+ "Актуальная камера +" ("АК+"), 31 декабря 2013 года за несколько часов до новогоднего поздравления президента России Владимира Путина его текст был выложен в интернет. Ответственность взяла на себя неизвестная группировка хакеров "Шалтай-Болтай".

В последующие два года группировка выпустила более 75 публикаций, содержащих компрометирующую информацию о деятельности российских чиновников и связанных с ними бизнесменах. Однако постепенно борьба с режимом стала напоминать выгодный бизнес.

"Первоначальной целью было сделать эту информацию публичной. Поскольку, как известно, власти скрывают много чего, и за первый и за второй год существования проекта нам удалось это опубликовать. То, что касается коммерческой деятельности - ну, естественно, для существования проекта нужны были деньги и на покупку информации, и на оплату каких-то оперативных нужд. И в принципе подразумевалось, что кто-то захочет платить за удаление информации, за то, чтобы она была не опубликована И полученные таким образом средства будут расходоваться на развитие проекта", - рассказывает один из основателей проекта "Шалтай-Болтай" Александр Глазастиков.

По данным "АК+", за три года Шалтай заработал примерно 2 миллиона долларов. Главой проекта был журналист Владимир Аникеев, известный под кличкой "Льюис" - прямой намек на Льюиса Кэррола, автора "Алисы в стране чудес". Оттуда же и название группировки - "Шалтай-Болтай".

У Льюиса были контакты каких-то хакеров, которые по заказу доставали ему ту или иную информацию, доступ к почтовым ящикам. Что касается самого проекта, то он больше политический, как пиар-проект. То есть сами мы, ни я, ни Аникеев, пароли не подбирали и никуда не залезали", - говорит Глазастиков.

Несмотря на то, что публикации "Шалтая" наносили удары по репутации могущественных людей, никакого уголовного преследования группировки в России не велось. Возникла версия, что за "Шалтаем" стоит кто-то в администрации президента, использующий хакеров в аппаратных войнах, однако подтвердить ее не удалось. Равно как и зарубежный след в деятельности группировки, отмечает автор сюжета Антон Алексеев.

"Возможно, какие-то представители иностранных спецслужб могли у нас покупать ту или иную информацию, но поскольку покупатели у нас были полностью анонимные, мы не можем это ни утверждать, ни опровергать", - говорит Александр Глазастиков.

Однако российские спецслужбы не собирались вечно сидеть сложа руки в ожидании новой порции разоблачений.

"Они знали, кто мы, но тем не менее, они предпочли не вмешиваться в этот процесс. За исключением известной темы с кураторством ФСБ. Насколько мне известно, к Аникееву обратился высокопоставленный сотрудник. Он не называл ни его должность, ни его имя. И сказал: ребята, мы о вас уже все знаем, но мы хотели бы вас как-то контролировать и иметь право вето на какие-то публикации, которые вы будете делать. Ориентировочно это было в конце весны - начале лета 2016 года", - рассказывает Глазастиков.

С лета прошлого года группировка работала уже под контролем ФСБ. В октябре была опубликована переписка помощника президента России Владислава Суркова, из которой можно сделать вывод, что Москва ведет целенаправленную работу по дестабилизации сиуации на Украине вплоть до расчленения страны. Вскоре после были задержаны не только активисты "Шалтая-Болтая", но их кураторы из ФСБ. Однако сама группировка, по словам Глазастикова, тут ни при чем.

"По поводу того, была ли публикация этой переписки Суркова связана с этими арестами и задержаниями. Возможно, была. Потому что сотрудникам ФСБ надо было создать картинку, что вот они такие расторопные и сразу же кого-то задержали", - отмечает Александр Глазастиков.

"Раз уж речь зашла о переписке Суркова, из которой стало ясно, что Россия ведет работу по дестабилизации ситуации на Украине. Не попадалось ли вам нечто подобное в отношении Эстонии"? - поинтересовался Алексеев.

"Я думаю, что такая деятельность, безусловно, ведется. Просто не очень понятно, с каким размахом, и кто ею занимается. Но за время работы проекта таких данных прямых мною получено не было", - ответил Глазастиков.

Работа "Шалтая-Болтая" под контролем ФСБ странным образом совпадает по времени с избирательной кампанией в США, одной из главных тем которой стали российские кибератаки. Теперь, после победы Дональда Трампа, было бы неплохо наконец найти организаторов этих атак - реальных или мнимых - ради улучшения росийско-американских отношений, считает Антон Алексеев.

"Как вы расценили бы такую версию, что из вас могут сделать козла отпущения в глазах американцев, возложив на вас ответственность за те же самые атаки на серверы Демократической партии, за утечку почты Хиллари Клинтон - таким образом показав, что да, мы боремся с хакерами, вот мы арестовали своих - а вы можете забрать этого"? - спросил Алексеев у Глазастикова.

"Я не исключаю любого развития событий, но что касается обвинений в атаках на Демократическую партию и на выборы в США, то поскольку мы никак с этим не связаны, то нет никаких доказательств этого. То есть, я готов пообщаться с какими-то представителями Соединенных Штатов и объяснить - ребята, мы вообще не этим занимались. Нас просто вот так загребли под эту шумиху. Наоборот, нашей целью были Кремль и связанные с ним бизнесмены", - ответил Глазастиков.

"Я рассчитываю, что если придется с ними обсуждать этот вопрос, то там найдутся вменяемые люди, которые разберутся в этом вопросе", - добавил он

В России арестованным предъявлены обвинения в несанкционированном доступе к информации, а двух из них, в том числе куратору из ФСБ - в государственной измене.

Александр же намерен попросить политическое убежище в Эстонии - он уже написал соответствующее письмо бывшему президенту Тоомасу Хендрику Ильвесу, но ответа пока не получил.