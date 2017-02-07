logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Артемий Троицкий заступился за русскую школу Эстонии

Video
Cегодня 15:49
Рубрика: Эстония

В передаче "Незнайка на луне" ее автор и ведущий Артемий Троицкий обсудил с правозащитниками из организации "Русская школа Эстонии" Мстиславом Русаковым и Алисой Блинцовой тему русских школ. Троицкий как и правозащитники, считает, что учить эстонский язык в русских школах нужно на уроках эстонского, а другие предметы преподавать на родном языке.

По мнению Троицкого, в сфере образования Эстонии есть проблемы со здравым смыслом. "Главная задача, которая соответствовала бы конституции Эстонии - это чтобы русские дети прекрасно знали эстонский язык и прекрасно владели бы предметами для дальнейшей учебы, например, в Тартуском университете, чтобы потом приносить лавры эстонской науке. Русский язык, физику, географию, биологию, историю надо оставить в покое, чтобы эти знания ложились на родные уши. Это был бы здравый подход и для эстонской нации и для русских школьников".

Артемий Троицкий считает, что канадскую систему языкового погружения, которую пытаются применить в Эстонии, один в один на местные реалии наложить нельзя. В канадской провинции Квебек, где по системе 60/40 (которую позаимствовала Эстония) учатся в школах и франкоязычные, и англоязычные школьники, учителя свободно владеют двумя языками. Об Эстонии такого сказать нельзя, уверен Троицкий - русские учителя по-эстонски говорят довольно слабо. "Получается так, что, обучая своих учеников математике, физике, биологии на эстонском языке, они и эстонскому языку детей не научат, и знания детям дадут неполноценные".

Правозащитник Мстислав Русаков в целом согласился с описанием ситуации Троицким, уточнив, что в Канаде англоязычное большинство (государственный язык Канады — английский) погружают во франкоговорящей провинции в язык меньшинства — французский язык. "Если перенести эту ситуацию в Эстонию, то в русской Нарве эстонцы должны были бы учиться на русском языке, но у нас все наоборот. Странно и дико, когда человек учит предметы на неродном языке, которым он не сильно владеет".

Условия для изучения эстонского за 20 с лишним лет не созданы

По словам Артемия Троицкого, в Эстонии сложилась абсурдная ситуация, когда от людей требуют знания эстонского языка, а условий для его изучения нет: нет качественных методик, учебников, обучение слишком дорогое.

"И у моей жены, и у многих моих знакомых, которые недавно перебрались в Эстонию из России - одинаковая проблема. В стране очень плохо поставлена система изучения титульного языка нации. Это стоит очень дорого - не только дороже уроков английского, но даже намного дороже уроков китайского языка. Например, вижу в газетах объявления - урок китайского языка стоит 5 евро в час, а урок эстонского - 30 евро! Это абсурдная ситуация. Все силы надо бросить не на игнорирование русского языка, а на подъем уровня преподавания эстонского языка", - говорит Троицкий.

"Мне говорили, что хороших методик преподавания эстонского языка для русских нет, что очень странно, учитывая, что независимая Эстония существует уже более 20 лет. Разве за это время нельзя было наладить методики?", - недоумевает Троицкий.

В доказательство своих доводов он приводит уровень владение английским языком эстонской молодежи. "Старшеклассники говорят по-английски лучше, чем в России - выпускники языковых вузов. Почему нельзя то же самое сделать с эстонским?".

Ведущий и гости передачи обсудили также вопросы дискриминации, разобщенности русской общины и слабых связей между эстонцами и русскими в Эстонии.

Полный выпуск передачи "Незнайка на Луне" смотрите на канале ETV+ в пятницу, 3 февраля, в 22:30.  

Артур Тооман
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 30.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Артемий Троицкий заступился за русскую школу Эстонии
 foto
Эпидемия гриппа на подъеме: в аптеках закончились необходимые для борьбы с болезнью лекарства  
 foto
Обладатель серого паспорта Александр Пуштов позитивно воспринял идею Ратаса о гражданстве

Зарубежные новости

foto
Коммунисты России начали подготовку к столетию Октябрьской революции
 foto
ERR в Риге: Латвия стала теснее сотрудничать с Белоруссией, но не забывает и про Россию