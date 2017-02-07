Артемий Троицкий заступился за русскую школу Эстонии

В передаче "Незнайка на луне" ее автор и ведущий Артемий Троицкий обсудил с правозащитниками из организации "Русская школа Эстонии" Мстиславом Русаковым и Алисой Блинцовой тему русских школ. Троицкий как и правозащитники, считает, что учить эстонский язык в русских школах нужно на уроках эстонского, а другие предметы преподавать на родном языке.

По мнению Троицкого, в сфере образования Эстонии есть проблемы со здравым смыслом. "Главная задача, которая соответствовала бы конституции Эстонии - это чтобы русские дети прекрасно знали эстонский язык и прекрасно владели бы предметами для дальнейшей учебы, например, в Тартуском университете, чтобы потом приносить лавры эстонской науке. Русский язык, физику, географию, биологию, историю надо оставить в покое, чтобы эти знания ложились на родные уши. Это был бы здравый подход и для эстонской нации и для русских школьников".

Артемий Троицкий считает, что канадскую систему языкового погружения, которую пытаются применить в Эстонии, один в один на местные реалии наложить нельзя. В канадской провинции Квебек, где по системе 60/40 (которую позаимствовала Эстония) учатся в школах и франкоязычные, и англоязычные школьники, учителя свободно владеют двумя языками. Об Эстонии такого сказать нельзя, уверен Троицкий - русские учителя по-эстонски говорят довольно слабо. "Получается так, что, обучая своих учеников математике, физике, биологии на эстонском языке, они и эстонскому языку детей не научат, и знания детям дадут неполноценные".

Правозащитник Мстислав Русаков в целом согласился с описанием ситуации Троицким, уточнив, что в Канаде англоязычное большинство (государственный язык Канады — английский) погружают во франкоговорящей провинции в язык меньшинства — французский язык. "Если перенести эту ситуацию в Эстонию, то в русской Нарве эстонцы должны были бы учиться на русском языке, но у нас все наоборот. Странно и дико, когда человек учит предметы на неродном языке, которым он не сильно владеет".

Условия для изучения эстонского за 20 с лишним лет не созданы

По словам Артемия Троицкого, в Эстонии сложилась абсурдная ситуация, когда от людей требуют знания эстонского языка, а условий для его изучения нет: нет качественных методик, учебников, обучение слишком дорогое.

"И у моей жены, и у многих моих знакомых, которые недавно перебрались в Эстонию из России - одинаковая проблема. В стране очень плохо поставлена система изучения титульного языка нации. Это стоит очень дорого - не только дороже уроков английского, но даже намного дороже уроков китайского языка. Например, вижу в газетах объявления - урок китайского языка стоит 5 евро в час, а урок эстонского - 30 евро! Это абсурдная ситуация. Все силы надо бросить не на игнорирование русского языка, а на подъем уровня преподавания эстонского языка", - говорит Троицкий.

"Мне говорили, что хороших методик преподавания эстонского языка для русских нет, что очень странно, учитывая, что независимая Эстония существует уже более 20 лет. Разве за это время нельзя было наладить методики?", - недоумевает Троицкий.

В доказательство своих доводов он приводит уровень владение английским языком эстонской молодежи. "Старшеклассники говорят по-английски лучше, чем в России - выпускники языковых вузов. Почему нельзя то же самое сделать с эстонским?".

Ведущий и гости передачи обсудили также вопросы дискриминации, разобщенности русской общины и слабых связей между эстонцами и русскими в Эстонии.

Полный выпуск передачи "Незнайка на Луне" смотрите на канале ETV+ в пятницу, 3 февраля, в 22:30.