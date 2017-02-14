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МИД Эстонии выделит Украине 400 000 евро

Фото: Сергей Супинский/AFP/Scanpix
Cегодня 12:28
Рубрика: За рубежом

Министерство иностранных дел Эстонии выделит на борьбу с гуманитарным кризисом на Украине 400 000 евро. Средства будут направлены на восстановление жилья, обеспечение нуждающихся питьевой водой, а также на облегчение положения людей, вынужденных покинуть свои дома. 

Как отметил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, длящийся на протяжении последних трех лет вооруженный конфликт на Востоке Украины опустошил регион, а недавние бомбардировки гражданских объектов в Авдеевке привели к обострению гуманитарного кризиса, сообщила служба радионовостей ERR.

По словам Миксера, из-за возобновления боевых действий сейчас в Авдеевке более 20 000 человек вынуждены в зимних условиях оставаться без воды, отопления и света. В связи с этим и было принято решение о выделении 200 000 евро, для того, чтобы помочь преодолеть гуманитарный кризис как можно скорее.

200 000 будет выделено через организацию Международного Красного креста, и еще 200 000 - по каналам ООН.

Дина Малова
Редактор

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