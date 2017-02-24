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ЮНИСЕФ: 1 млн детей нуждаются в срочной помощи на востоке Украины

Беженцы с востока Украины в Львовской области. Фото: Артур Аукон, Кирилл Крабу / "Радио 4"
Cегодня 19:48
Рубрика: За рубежом

Число детей, нуждающихся в срочной гуманитарной помощи на Украине, за последний год удвоилось и достигло одного миллиона. Об этом сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

По данным ЮНИСЕФ, в течение года в нужде оказались около 420 тыс. детей "из-за продолжающихся столкновений и постепенного ухудшения качества жизни на востоке Украины". По оценкам ООН, около 1,7 млн человек стали вынужденными переселенцами в результате конфликта в Донбассе, и "многие семьи лишились дохода, льгот и доступа к здравоохранению, в то время как цены на товары резко выросли", передает ТАСС.

Согласно информации ЮНИСЕФ, более 740 школ на Украине - каждая пятая - были разрушены или уничтожены. "Учителя, психологи и родители сообщают о признаках серьезных психических расстройств у детей, включая ночные кошмары, агрессивное поведение, социальную замкнутость и приступы паники, вызванные громкими звуками", - подчеркивают в фонде.

ЮНИСЕФ призвал все стороны на Украине немедленно соблюдать режим прекращения огня, а также уважать международное гуманитарное право, в том числе создать условия для оказания помощи населению.

Надежда Берсенёва
Редактор

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