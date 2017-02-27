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В штабе партии Марин Ле Пен под Парижем прошел обыск

Лидер Национального фронта Марин Ле Пен. Фото: Yves Herman/Reuters/Scanpix
Cегодня 21:31
Рубрика: За рубежом

Сотрудники правоохранительных органов Франции провели обыск в штаб-квартире партии "Национальный фронт", лидера которой Марин Ле Пен называют в числе фаворитов борьбы за пост нового президента страны. Обыски прошли в городе Нантер под Парижем.

В сообщении на сайте "Национального фронта" говорится, что обыск проводился в рамках проверки, инициированной еще два года назад министром юстиции Франции Кристиан Тобирой по запросу главы Европарламента Мартина Шульца.

Партия, позиционирующая себя как правая, отмечает, что Тобира, оставившая свой пост примерно год назад, придерживается левых взглядов, а Мартин Шульц состоит в Социал-демократической партии Германии, сообщает Би-Би-Си.

В сообщении партии также говорится, что это уже второй обыск в ее офисе в рамках этой проверки. Во время предыдущих следственных действий никаких доказательств незаконной деятельности со стороны партии обнаружено не было.

"Национальный фронт" обвиняет правоохранительные органы в попытке подорвать репутацию Ле Пен перед выборами президента. Сами правоохранительные органы Франции проведение обыска пока никак не прокомментировали.

Проверка, запущенная Тобирой по указанию Шульца, была связана со средствами, которые партия получила от Европарламента. У его главы появились подозрения, что часть этих средств партия вопреки закону пустила не на те цели, на которые они выдавались.

В частности, в Европарламенте не исключают, что деньги, выдавашиеся партии на оплату труда помощников ее евродепутатов, на деле шли на оплату труда других партийных работников.

Артур Тооман
Редактор

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