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Урмас Сыырумаа: ЭЖД спасло бы потепление отношений с Россией

Урмас Сырумаа Фото: Сийм Лыви/ERR
Мадис Хиндре, Vikerraadio
Cегодня 11:17
Рубрика: Мнение

Предприниматель Урмас Сырумаа сообщил, что хочет выйти из совета Эстонской железной дороги (ЭЖД). Подобно ряду других предпринимателей и, например, реформисту Тоомасу Кивимяги, Сыырумаа верит, что Эстония должна начать улучшать экономические отношения с Россией.

Сыырумаа сказал в интервью радионовостям ERR, что каждая тонна груза, перевозимого по железной дороге, приносит в качестве платы за пользование инфраструктурой по меньшей мере 2,5 евро. "Десять миллионов тонн – по меньшей мере 20 млн евро в год. За счет этого железная дорога могла бы содержать себя и быть в плюсе", – отметил он.

На вопрос, как вернуть объемы, Сырумаа ответил, что транзит может двигаться лишь с востока на запад, но сейчас этому мешает политическое упрямство. "Для того, чтобы это упрямство преодолеть, министры должны гордо выпрямиться и отправиться на переговоры друг с другом на эту тему. С обеих сторон есть прагматичные люди, которые хотят развивать экономику. Предположительно, сейчас на российской стороне простаивают приблизительно 400 составов с грузом, который просто не помещается для прохождения через порт Усть-Луги".

По его словам, по меньшей мере в течение нескольких ближайших поколений товаропотоки в другом направлении перемещаться не будут. "Рано или поздно, грузы пойдут и через нас. Так что имеющуюся инфраструктуру трогать не надо", – отметил он.

Говоря о планах строительства новой железнодорожной трассы Rail Baltica, Сыырумаа сказал, что по ней не будет идти достаточно грузов для того, чтобы эта дорога себя окупила. У Rail Baltica другие аргументы по окупаемости, например, это может быть психологический момент - сообщение с Европой.

Ирина Киреева
Редактор

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