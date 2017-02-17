Урмас Сыырумаа: ЭЖД спасло бы потепление отношений с Россией

Урмас Сырумаа Фото: Сийм Лыви/ERR

Сыырумаа сказал в интервью радионовостям ERR, что каждая тонна груза, перевозимого по железной дороге, приносит в качестве платы за пользование инфраструктурой по меньшей мере 2,5 евро. "Десять миллионов тонн – по меньшей мере 20 млн евро в год. За счет этого железная дорога могла бы содержать себя и быть в плюсе", – отметил он.

На вопрос, как вернуть объемы, Сырумаа ответил, что транзит может двигаться лишь с востока на запад, но сейчас этому мешает политическое упрямство. "Для того, чтобы это упрямство преодолеть, министры должны гордо выпрямиться и отправиться на переговоры друг с другом на эту тему. С обеих сторон есть прагматичные люди, которые хотят развивать экономику. Предположительно, сейчас на российской стороне простаивают приблизительно 400 составов с грузом, который просто не помещается для прохождения через порт Усть-Луги".

По его словам, по меньшей мере в течение нескольких ближайших поколений товаропотоки в другом направлении перемещаться не будут. "Рано или поздно, грузы пойдут и через нас. Так что имеющуюся инфраструктуру трогать не надо", – отметил он.

Говоря о планах строительства новой железнодорожной трассы Rail Baltica, Сыырумаа сказал, что по ней не будет идти достаточно грузов для того, чтобы эта дорога себя окупила. У Rail Baltica другие аргументы по окупаемости, например, это может быть психологический момент - сообщение с Европой.