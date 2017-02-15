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Артур Котенко усилил нарвский "Транс"

Артур Котенко. Фото: Сийм Семискар, ERR Sport
Cегодня 20:42
Рубрика: Спорт

Эстонский голкипер Артур Котенко подписал контракт с нарвским футбольным клубом "Трансом" на один год.

"Были варианты продолжить карьеру в Белоруссии и Латвии, но решили, что нашей семье будет лучше в Эстонии. В случае отъезда Матвея Игонена за границу я был готов усилить "Инфонет", но в итоге поступило предложение из Нарвы. Меня оно устроило", - заявил в среду вечером вратарь в интервью корреспонденту rus.err.ee.

Параллельно с выступлением за "Транс" Котенко планирует работать детским тренером в "Инфонете".

"Я знаю, что в последние сезоны "Транс" выступал неудачно. Пока нет ясности, каким будет наш состав на предстоящий сезон, но надеюсь, что в итоге будем бороться за более высокие места", - добавил голкипер.

Сегодня "Транс" в контрольном матче в Санкт-Петербурге обыграл "Зенит-2" со счетом 1:0. Котенко начал поединок с первых минут.

С 2014 по 2016 год Котенко защищал ворота солигорского "Шахтера", а в 2013-м выступал за могилевский "Днепр".

До Белоруссии Котенко играл за эстонские "Вигри", "Лантану" и "Левадию", норвежские "Саннес Ульф" и "Викинг", кипрский "Пафос", азербайджанский "Ряван" и финский "Яро".

За сборную Эстонии 35-летний Котенко с 2004 по 2013 год провел 27 матчей.

В прошлом сезоне "Транс" занял восьмое место в чемпионате Эстонии.

Сергей Михайлов
Редактор

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