Артур Котенко усилил нарвский "Транс"
Эстонский голкипер Артур Котенко подписал контракт с нарвским футбольным клубом "Трансом" на один год.
"Были варианты продолжить карьеру в Белоруссии и Латвии, но решили, что нашей семье будет лучше в Эстонии. В случае отъезда Матвея Игонена за границу я был готов усилить "Инфонет", но в итоге поступило предложение из Нарвы. Меня оно устроило", - заявил в среду вечером вратарь в интервью корреспонденту rus.err.ee.
Параллельно с выступлением за "Транс" Котенко планирует работать детским тренером в "Инфонете".
"Я знаю, что в последние сезоны "Транс" выступал неудачно. Пока нет ясности, каким будет наш состав на предстоящий сезон, но надеюсь, что в итоге будем бороться за более высокие места", - добавил голкипер.
Сегодня "Транс" в контрольном матче в Санкт-Петербурге обыграл "Зенит-2" со счетом 1:0. Котенко начал поединок с первых минут.
С 2014 по 2016 год Котенко защищал ворота солигорского "Шахтера", а в 2013-м выступал за могилевский "Днепр".
До Белоруссии Котенко играл за эстонские "Вигри", "Лантану" и "Левадию", норвежские "Саннес Ульф" и "Викинг", кипрский "Пафос", азербайджанский "Ряван" и финский "Яро".
За сборную Эстонии 35-летний Котенко с 2004 по 2013 год провел 27 матчей.
В прошлом сезоне "Транс" занял восьмое место в чемпионате Эстонии.
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