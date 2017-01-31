logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Опрос ETV+: выпускники не видят своего будущего в Нарве

Иллюстративное фото. Фото: Narva Bike
Cегодня 16:02
Рубрика: Ида-Вирумаа

Участники опроса программы "Народу важно" – ученики 11 класса Нарвской ваналиннаской государственной школы не видят возможностей для обучения и дальнейшей работы в Нарве.

Будущие абитуриенты уверены, что лучше учиться за рубежом, а если и в Эстонии, то в Таллинне или Тарту. Почему? Там больше возможностей и шансов реализовать себя. Образование в Нарве не плохое, просто нет достаточного выбора или специальностей, которые интересуют ребят. Также участники опроса отметили, что в Нарве недостаточно развлечений. Возвращение в Нарву рассматривают только как ностальгию, а не возможность трудоустройства.

Такие вопросы поставили перед участниками передачи "Время решать" – ректором академии Внутренней безопасности Катри Райк, журналистом Нарвской студии ERR Михаилом Комашко, а также ведущими Юрием Николаевым и Сергеем Степановым – будущие выпускники нарвской школы.

"Это проблема. Мы должны обсуждать и думать, что делать дальше. Мы должны создавать условия, чтобы молодые люди оставались в Нарве или чтобы они возвращались", – согласились участники передачи.

Нарва — это не безнадежный город, это спальный район Эстонии

Ведущий Сергей Степанов обрисовал проблему: "Молодежь, особенно мальчики, хотят получить профессии инженера, программиста. Они уезжают в Таллинн или Тарту. Во время учебы вокруг технических университетов появляются различные стартапы, и ребята получают работу там. У них нет никакого стимула возвращаться в Нарву. Чтобы как-то сместить этот акцент может стоит принести сюда эти специальности, чтобы студенты на месте могли получать образование? И вокруг будут появляться востребованные предприятия".

Однако другие участники дискуссии не согласились с тем, что это решит все вопросы.

Журналист Михаил Комашко уверен, что решать проблему надо комплексно: "Для того, чтобы привлечь людей необходимо не только образование, нужно создать привлекательную городскую среду, рабочие места. Только созданием новых специальностей невозможно мотивировать людей здесь остаться или заставить приехать".

Катри Райк скептически относится к тому, что в Нарве можно открыть все специальности. "Это очень трудно. В том числе найти преподавателей".

Однако даже наличие новых специальностей и рабочих мест не гарантируют того, что абитуриенты и молодые специалисты останутся на месте, считает Михаил Комашко. Также он предупредил, что Нарва не может идти по пути изоляционизма, иначе превратится в Северную Корею.

Выпускники Академии внутренней безопасности после практики остаются работать в Ида-Вирумаа

Разговор также зашел о существовавшем долгое время мифе, что многие русскоязычные нарвские абитуриенты боялись поступать в академию Внутренней безопасности из-за недостаточного владения эстонским языком. В последнее время ситуация изменилась, наблюдается всплеск, студентов зачисляют и выпускники хотят работать в Нарве и Ида-Вирумаа, отметил плюс Сергей Степанов. Это подтвердила и ректор Катри Райк.

"Во-первых, мы организуем курсы эстонского языка. Кроме того, мы два года проводим практику будущих полицейских в Ида-Вирумаа. Из 44 выпускников 17 остались работать в Ида-Вирумаа. Прохождение практики повлияло на это решение. Здесь и зарплата больше на 30% в сравнении с полицейским в Хаапсалу, например. Так что кино и театры - не самое главное в жизни".

Посмотреть передачу можно здесь.

Ирина Киреева
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 23.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
В ТТУ с сентября подорожает платное обучение
 foto
За день трудовые книжки принесли 100 жителей Таллинна
 foto
Ветеринарный департамент предупредил об опасном птичьем гриппе

Зарубежные новости

foto
Декриминализация побоев в России: мнения гражданских активистов и юриста кризисного центра кардинально разошлись
 foto
"АК+": поступает все больше сигналов о новых веяниях в политике США