Опрос ETV+: выпускники не видят своего будущего в Нарве

Иллюстративное фото. Фото: Narva Bike

Будущие абитуриенты уверены, что лучше учиться за рубежом, а если и в Эстонии, то в Таллинне или Тарту. Почему? Там больше возможностей и шансов реализовать себя. Образование в Нарве не плохое, просто нет достаточного выбора или специальностей, которые интересуют ребят. Также участники опроса отметили, что в Нарве недостаточно развлечений. Возвращение в Нарву рассматривают только как ностальгию, а не возможность трудоустройства.

Такие вопросы поставили перед участниками передачи "Время решать" – ректором академии Внутренней безопасности Катри Райк, журналистом Нарвской студии ERR Михаилом Комашко, а также ведущими Юрием Николаевым и Сергеем Степановым – будущие выпускники нарвской школы.

"Это проблема. Мы должны обсуждать и думать, что делать дальше. Мы должны создавать условия, чтобы молодые люди оставались в Нарве или чтобы они возвращались", – согласились участники передачи.

Нарва — это не безнадежный город, это спальный район Эстонии

Ведущий Сергей Степанов обрисовал проблему: "Молодежь, особенно мальчики, хотят получить профессии инженера, программиста. Они уезжают в Таллинн или Тарту. Во время учебы вокруг технических университетов появляются различные стартапы, и ребята получают работу там. У них нет никакого стимула возвращаться в Нарву. Чтобы как-то сместить этот акцент может стоит принести сюда эти специальности, чтобы студенты на месте могли получать образование? И вокруг будут появляться востребованные предприятия".

Однако другие участники дискуссии не согласились с тем, что это решит все вопросы.

Журналист Михаил Комашко уверен, что решать проблему надо комплексно: "Для того, чтобы привлечь людей необходимо не только образование, нужно создать привлекательную городскую среду, рабочие места. Только созданием новых специальностей невозможно мотивировать людей здесь остаться или заставить приехать".

Катри Райк скептически относится к тому, что в Нарве можно открыть все специальности. "Это очень трудно. В том числе найти преподавателей".

Однако даже наличие новых специальностей и рабочих мест не гарантируют того, что абитуриенты и молодые специалисты останутся на месте, считает Михаил Комашко. Также он предупредил, что Нарва не может идти по пути изоляционизма, иначе превратится в Северную Корею.

Выпускники Академии внутренней безопасности после практики остаются работать в Ида-Вирумаа

Разговор также зашел о существовавшем долгое время мифе, что многие русскоязычные нарвские абитуриенты боялись поступать в академию Внутренней безопасности из-за недостаточного владения эстонским языком. В последнее время ситуация изменилась, наблюдается всплеск, студентов зачисляют и выпускники хотят работать в Нарве и Ида-Вирумаа, отметил плюс Сергей Степанов. Это подтвердила и ректор Катри Райк.

"Во-первых, мы организуем курсы эстонского языка. Кроме того, мы два года проводим практику будущих полицейских в Ида-Вирумаа. Из 44 выпускников 17 остались работать в Ида-Вирумаа. Прохождение практики повлияло на это решение. Здесь и зарплата больше на 30% в сравнении с полицейским в Хаапсалу, например. Так что кино и театры - не самое главное в жизни".

Посмотреть передачу можно здесь.