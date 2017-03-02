На шоссе Нарва-Таллинн с дороги вылетел грузовик, движение было нарушено

Правительство в четверг намерено поддержать предложение о продлении до 2018 года срока выплаты пособий работодателям, создающим рабочие места, чтобы тем самым дать фирмам возможность создавать рабочие места и в конце 2017 года. В то же время, подавать ходатайства о получении субсидий можно будет только в течение этого года.