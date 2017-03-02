На шоссе Нарва-Таллинн с дороги вылетел грузовик, движение было нарушено
Сегодня утром около 6:44 в полицию поступило сообщение о том, что на шоссе Таллинн-Нарва со скользкой дороги вылетел грузовик, перевозивший сланцевое масло; люди в ДТП не пострадали.
Авария произошла на 126-м км шоссе Таллинн-Нарва. Грузовик оказался частично в канаве, частично – на дороге, поэтому движение в районе ДТП было нарушено, сообщили в пресс-службе Идаской префектуры, передает Postimees.
Движение перенаправлено через шоссе Азери-Калви-Ору.
Возникла утечка сланцевого масла, которое перевозил грузовик; откачкой масла занялась полиция и спасатели.
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