logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

В Нарва-Йыэсуу собираются построить новую котельную

Газовая котельная в Нарва-Йыэсуу. Фото:ERR
Cегодня 10:47
Рубрика: Ида-Вирумаа

Городское собрание Нарва-Йыэсуу утвердило программу по развитию теплового хозяйства, составленную независимым экспертом в сотрудничестве с городскими властями и энергетическим предприятием Adven Eesti. Программа предусматривает строительство новой котельной, работающей на древесной щепе.

Согласно разработанной программе, в городе планируется построить современную и экологичную котельную центрального отопления, где в качестве топлива будет использоваться древесная щепа. Руководитель проекта со стороны Adven Eesti Арбо Рейно отметил, что в пользу древесный щепы говорит ее стоимость. "Из всех находящихся сейчас на рынке видов топлива, стоимость щепы является самой стабильной. Благодаря этому можно обеспечить жителей теплом по разумной цене. Кроме того, древесина является местным топливом, это возобновляемый природный ресурс и ее использование экологично", - сказал Рейно.

По предварительной оценке, стоимость новой котельной составит почти миллион евро. Программа по развитию предусматривает подсоединение всех новых потребителей к сети центрального отопления, чтобы обеспечить в курортном центре максимально экологичное снабжение теплом.

По словам Рейно, программа по развитию является необходимым условием для того, чтобы энергетическое предприятие могло ходатайствовать о предоставлении необходимых для инвестиций субсидий из средств, которые предусмотрены Центром инвестирования в окружающую среду. "Руководители города Нарва-Йыэсуу поступили разумно и проницательно, не взяв на себя ненужных инвестиционных обязательств, и не связывая более стоимость отопления в городе с прогнозируемым ростом цены на газ. Вместо этого, все необходимые расходы по развитию теплового хозяйства в регионе понесет Adven. От такого сотрудничества выиграют все, особенно жители региона," - сказал Рейно.

Проведенные в рамках составления программы развития анализы показали, что наилучшим решением будет строительство новой котельной на месте старой. Сейчас необходимая городу тепловая энергия производится из газа.

Артур Тооман
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 23.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
В ТТУ с сентября подорожает платное обучение
 foto
За день трудовые книжки принесли 100 жителей Таллинна
 foto
Ветеринарный департамент предупредил об опасном птичьем гриппе

Зарубежные новости

foto
Декриминализация побоев в России: мнения гражданских активистов и юриста кризисного центра кардинально разошлись
 foto
"АК+": поступает все больше сигналов о новых веяниях в политике США