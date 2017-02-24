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В 2016 году в Ида-Вирумаа было зафиксировано 94 случая мошенничества

Мошенники не дремлют Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 14:03
Рубрика: Ида-Вирумаа

В производстве нарвского отдела Вируской окружной прокуратуры имеется 42 уголовных дела, которые были начаты по подозрению в мошенничестве. Подобных случаев регистрируется по-прежнему много как в Ида-Вирумаа, так и по всей Эстонии и тенденция, к сожалению, растет. В 2016 году в Ида-Вирумаа было зарегистрировано 94 случая компьютерного мошенничества.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Вероники Лаур, в декабре прошлого года прокуратура направила в суд объемное уголовное дело, в котором четырем жителям уезда предъявлено обвинения в совершении мошенничеств, один из обвиняемых находится под стражей. Согласно обвинению, в период с 2012 по 2015 год они в рассрочку заказывался различный товар и брали быстрые кредиты на имя потерпевших, для этого либо используя их личные данные, либо получив доступ к их банковским счетам.

"Люди, совершающие подобные преступления, получив в свое владение документы жертв: ИД-карты и также виды на жительство, используя личные данные потерпевших, ходатайствуют о взятии кредитов или заказывают товары по интернету, или делают заказы по телефону и позднее используют для получения заказов документы пострадавших. Документы получают либо путем краж и разбоев, либо используются потерянные людьми документы", - пояснила Лаур.

Мошенники пользуются тем, что в Ида-Вирумаа большое число безработных, которым предлагают возможность заработать, при этом просят разрешения воспользоваться их банковским счетом. В этом случае, жертве разъясняют, что у предлагающего работу арестован банковский счет и для возврата платежей, долга, заработной платы или иных денежных переводов, нужен другой банковский счет. Человека вводят обманывают, говоря, что для получения заработка следует подписать документы в почтовой конторе и после этого просят снять поступившие на счет пострадавшего деньги.

"В действительности же, подпись в почтовой конторе нужна для его идентификации при удовлетворении ходатайства о получении кредита, которое мошенники предоставили без ведома пострадавшего. Так как в почтовой конторе подписываемые документы по большей части на эстонском языке, а мошенники выбирают свои жертвы среди говорящих на русском языке людей и очень убедительно поясняют, какие документы подписывает человек. Позже подписавший документ человек с удивлением узнает, что на самом деле на его имя оформили кредит", - рассказала Лаур.

Кроме этого, мошенники в Ида-Вирумаа получают банковские карточки с ПИН-кодами людей после совместного распития спиртных напитков и без их согласия снимаются все имеющиеся на счету деньги.

Прокуратура призывает внимательнее относится к своим документам и никому их не передавать.

Артур Тооман
Редактор

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