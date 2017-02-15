Оппозиция Силламяэ предлагает принудительно объединить город с Вайвара и Нарва-Йыэсуу

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Оппозиционные депутаты Силламяэ 5 февраля направили в Рийгикогу и министру госуправления Михаилу Корбу письмо, в котором просят принудительно объединить Силламяэ, Вайвара и Нарва-Йыэсуу. Министр, встретившийся 7 февраля с властями Силламяэ, сказал, что решение об объединении самоуправлений будет принято правительством 15 февраля.

"Мы просим комиссию по административной реформе Рийгикогу очень внимательно, по- государственному, подойти к вопросу возможного объединения 3-х соседних самоуправлений. Возможно, что комиссия Рийгикогу может рекомендовать правительству Эстонии применить имеющиеся у него рычаги воздействия к принятию решения о принудительном объединении Силламяэ с новой административной единицей Нарва-Йыесуу — Вайвара", - говорится в обращении депутатов Силламяэ.

Подписавшие письмо депутаты Гульнара Сидоренко, Олег Култаев, Игорь Сухаруков, Андрей Окаманчук ссылаются на летнее открытое обращение руководителей крупных промышленных предприятий региона: Хандо Суттера из Eesti Energia, Тийта Вяхи из Sillamae Sadam и Дэвида О`Брокка из Silmet Grupp, к местным властям трех самоуправлений - Силламяэ, Нарва-Йыэсуу и Вайвараская волость - с предложением им объединиться в одно самоуправление. Депутаты приводят и свои аргументы, почему надо объединить три самоуправления.

"С расширением территории появятся гораздо более широкие возможности по привлечению новых инвестиций, открытию новых рабочих мест не только на территории портовой зоны, но и за ее пределами. Поддерживая высказанную идею об объединении, считаем, что наш город получит новые возможности для развития при помощи интеллектуального потенциала, международных связей, финансовых и других возможностей, имеющихся у стратегического государственного предприятия Eesti Energia и крупных частных предпринимателей Sillamäe Sadam и Molycorp Silmet", - говорится в письме.

Министр горуправления Михаил Корб, к которому обратились депутаты Силламяэ, обращения не видел, но с идеей предпринимателей из Ида-Вирумаа знаком.

По словам министра, встретившегося 7 февраля с властями Силламяэ, у них (властей) была возможность добровольно объединиться. "Если бы они этого хотели, то давно бы озвучили идею объединения. Однако 100-процентного желания у них не было. На состоявшейся встрече мы говорили об объединении, но не как о готовом решении, а как о теоретической возможности".

Михаил Корб не стал говорить о том, что в итоге будет. "Поскольку Нарва-Йыэсуу и Вайвараская волость объединившись не набрали необходимого минимума по числу жителей в 5000 человек, то какое-то решение в отношении них будет. На сегодняшний день правительство решения не вынесло, поэтому комментировать еще нечего". Свое мнение по данному вопросу министр высказывать не стал.

Напомним, что летнее предложение крупных предпринимателей осталось без последствий — с Силламяэ власти Вайвара и Нарва-Йыэсуу тему объединения не обсуждали.

На добровольной основе объединиться решили только Нарва-Йыэсуу и Вайвара, хотя жители Нарва-Йыэсуу, как показал проведенный опрос, были против этого, они хотели бы объединиться с Нарвой.

В конце 2016 года власти Вайвара и Нарва-Йыэсуу, число жителей которых не дотягивает до необходимого минимумам в 5000 человек, разыграли автомобиль с целью прописать у себя новых людей. Однако богатый приз не привлек достаточного числа людей. В итоге судьбу этих самоуправлений будет решать правительство.