logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Оппозиция Силламяэ предлагает принудительно объединить город с Вайвара и Нарва-Йыэсуу

Фото: Сийм Лыви
Cегодня 09:42
Рубрика: Ида-Вирумаа

Оппозиционные депутаты Силламяэ 5 февраля направили в Рийгикогу и министру госуправления Михаилу Корбу письмо, в котором просят принудительно объединить Силламяэ, Вайвара и Нарва-Йыэсуу. Министр, встретившийся 7 февраля с властями Силламяэ, сказал, что решение об объединении самоуправлений будет принято правительством 15 февраля.

"Мы просим комиссию по административной реформе Рийгикогу очень внимательно, по- государственному, подойти к вопросу возможного объединения 3-х соседних самоуправлений. Возможно, что комиссия Рийгикогу может рекомендовать правительству Эстонии применить имеющиеся у него рычаги воздействия к принятию решения о принудительном объединении Силламяэ с новой административной единицей Нарва-Йыесуу — Вайвара", - говорится в обращении депутатов Силламяэ.

Подписавшие письмо депутаты Гульнара Сидоренко, Олег Култаев, Игорь Сухаруков, Андрей Окаманчук ссылаются на летнее открытое обращение руководителей крупных промышленных предприятий региона: Хандо Суттера из Eesti Energia, Тийта Вяхи из Sillamae Sadam и Дэвида О`Брокка из Silmet Grupp, к местным властям трех самоуправлений - Силламяэ, Нарва-Йыэсуу и Вайвараская волость - с предложением им объединиться в одно самоуправление. Депутаты приводят и свои аргументы, почему надо объединить три самоуправления.

"С расширением территории появятся гораздо более широкие возможности  по привлечению новых инвестиций, открытию новых рабочих мест не только на территории портовой зоны, но и за ее пределами. Поддерживая высказанную идею об объединении, считаем, что  наш город получит новые возможности для развития  при помощи интеллектуального потенциала, международных связей, финансовых и других возможностей, имеющихся у стратегического государственного предприятия Eesti Energia и крупных частных предпринимателей Sillamäe Sadam и Molycorp Silmet", - говорится в письме.

Министр горуправления Михаил Корб, к которому обратились депутаты Силламяэ, обращения не видел, но с идеей предпринимателей из Ида-Вирумаа знаком.

По словам министра, встретившегося 7 февраля с властями Силламяэ, у них (властей) была возможность добровольно объединиться. "Если бы они этого хотели, то давно бы озвучили идею объединения. Однако 100-процентного желания у них не было. На состоявшейся встрече мы говорили об объединении, но не как о готовом решении, а как о теоретической возможности".

Михаил Корб не стал говорить о том, что в итоге будет. "Поскольку Нарва-Йыэсуу и Вайвараская волость объединившись не набрали необходимого минимума по числу жителей в 5000 человек, то какое-то решение в отношении них будет. На сегодняшний день правительство решения не вынесло, поэтому комментировать еще нечего". Свое мнение по данному вопросу министр высказывать не стал.

Напомним, что летнее предложение крупных предпринимателей осталось без последствий — с Силламяэ власти Вайвара и Нарва-Йыэсуу тему объединения не обсуждали.

На добровольной основе объединиться решили только Нарва-Йыэсуу и Вайвара, хотя жители Нарва-Йыэсуу, как показал проведенный опрос, были против этого, они хотели бы объединиться с Нарвой.

В конце 2016 года власти Вайвара и Нарва-Йыэсуу, число жителей которых не дотягивает до необходимого минимумам в 5000 человек, разыграли автомобиль с целью прописать у себя новых людей. Однако богатый приз не привлек достаточного числа людей. В итоге судьбу этих самоуправлений будет решать правительство.

Артур Тооман
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 07.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Соцдемы поддержали переезд Академии МВД в Нарву
 foto
Кристен Михал назвал предоставление исключений нескольким русским гимназиям медвежьей услугой для русской молодежи
 foto
Правительство намерено дать зеленый свет ходатайствам двух столичных гимназий о сохранении обучения на русском

Зарубежные новости

foto
Главы МИД стран Евросоюза выступили за продление антироссийских санкций
 foto
В ряде городов России для иногородних могут ввести плату за въезд в город на автомобиле