Эдгара Сависаара избрали в правление ласнамяэского отделения Центристской партии

Эстония

Отстраненный от должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар поздно вечером в понедельник, 27 февраля, был избран в правление ласнамяэского отделения Центристской партии, передали утренние теленовости ETV+.

Выборы руководства округа прошли в присутствии более 200 членов политической организации. На пост председателя ласнамяэского округа Центристской партии переизбрали депутата Рийгикогу Ольгу Иванову. Изначально предполагалось, что конкуренцию ей составит старейшина Ласнамяэ Мария Юферева, но она в итоге отказалась от борьбы и выборы главы партийного отделения прошли на безальтернативной основе.

В ежегодном собрании ласнамяэского округа Центристской партии приняли участие и ее ведущие политики во главе с премьер-министром Юри Ратасом, евродепутатом Яной Тоом и вице-мэром Таллинна Михаилом Кылвартом.