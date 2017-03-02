Историк моды Александр Васильев: фаллический символ с орденом не сочетается

По оценке приехавшего в Таллинн российского историка моды Александра Васильева, аксессуар в виде фаллического символа совершенно не сочетается с орденом за заслуги перед Эстонской Республикой. Так он прокомментировал внешний вид совладелицы одной из таллиннских галерей Ольги Темниковой на состоявшемся 24 февраля президентском приеме.

Своими мыслями по просьбе ведущих шоу "ТВой вечер" на телеканале ETV+ российский гость поделился вечером в четверг, 2 марта, в прямом эфире передачи.

"Фаллический символ не надо носить рядом с орденом, это принижает орден. Вместе они не сочетаются", - прокомментировал Александр Васильев аксессуар, который галерист Ольга Темникова украсила свое платье.

"Президент Эстонии и ее супруг прекрасно выглядят. Замечательно, что они в народных костюмах. Я за то, чтобы традиции любого народа сохранялись и передавались потомкам", - прокомментировал Васильев наряды главы Эстонии Керсти Кальюлайд и ее мужа.

"Надо было поменять платья", - посоветовал Васильев члену правительства Кадри Симсон, которая два года подряд пришла на президентский прием в одинаковом платье.

"Два раз подряд приходить в одном и том же платье - это не комильфо", - добавил эксперт.

"Красивый пейзаж Таллинна, видимо, это оригинальное платье", - оценил Васильев наряд европарламентария Яны Тоом.

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