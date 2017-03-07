Нарвитянин, нанесший смертельный ножевой удар знакомому в ягодицу, признан виновным

В понедельник, 6 марта, Вируский уездный суд признал виновным мужчину, который в Нарве ударил знакомого ножом в ягодицу. Ранение оказалось смертельным.

Суд признал 52-летнего Игоря виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, и приговорил его к четырем годам лишения свободы. Но поскольку дело рассматривалось в порядке сокращенного производства, то обвиняемому уменьшили срок на треть, то есть до двух лет и восьми месяцев. Из них сразу в тюрьме ему нужно отсидеть три месяца, сообщила пресс-секретарь суда Кристина Отс корреспонденту rus.err.ee.

Остальная часть заключения (два года, четыре месяца и 27 дней) будет условной с трехлетним испытательным сроком. Три дня были вычтены из срока заключения, поскольку Игорь провел их за решеткой сразу после задержания.

Согласно обвинению, 8 августа 2015 года Игорь с 22:00 до 22:45 находился в квартире дома на улице Даумани в Нарве. В состоянии алкогольного опьянения он ударил лежащего на диване Александра ножом в ягодичную область. Пострадавший потерял много крови и в 23:40 скончался.

Полиция поймала Игоря сразу же после смерти его жертвы. Он провел три дня за решеткой, но арестовывать его не стали.

Игорь ранее наказывался в уголовном порядке за применение физического насилия. В 2009 году он получил два мсяца условно с трехлетним испытательным сроком.