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В смерти попавшего под колеса погрузчика в Мяэтагузе мальчика виновных не нашли ({{commentsTotal}})

Место происшествия в Мяэтагузе. Автор: ERR
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

Полиция на основании разрешения прокуратуры закрыла уголовное дело о тяжелом ДТП в волости Мяэтагузе Ида-Вируского уезда, в результате которого погиб попавший под колеса погрузчика 11-летний мальчик.

В ходе уголовного дела подозрения предъявили 23-летнему мужчине, который управлял вилочным погрузчиком, не имея прав соответствующей категории. Также ему вменяли в вину то, что он выбрал неправильную скорость, проезжая мимо школы и заметив детей.

В ходе уголовного расследования устанавливали, вызвал ли подозреваемый своим поведением смерть мальчика или речь шла о несчастном случае. Был проведен ряд допросов, экспертиз, проанализировали видеозаписи и деятельность всех участников дорожно-транспортного происшествия, в том числе и поведение погибшего мальчика.

"Из видеозаписи видно, что телескопический погрузчик ехал с левой стороны дороги и группа детей спокойно шла с правой стороны дороги. Собранные в ходе уголовного дела доказательства подтверждают, что скорость погрузчика была небольшой и подозреваемый еще снизил скорость, увидев детей. На видеозаписи видно, что в момент, когда мальчик побежал через дорогу, погрузчик поравнялся с ним, и возможности избежать столкновения не было", – сообщили в прокуратуре.

В рамках уголовного дела также проанализировали, выполнил ли учитель свою обязанность заботиться о жизни и здоровье учеников. Собранные доказательства подтверждают, что учитель видел движущийся в сторону парка небольшой трактор и направил детей поближе к обочине. Сигналу учителя подчинился и погибший мальчик, который до этого бегал по проезжей части.

По сообщению прокуратуры, из видеозаписи видно, что учитель при приближении трактора несколько раз махал детям руками, после чего дети пошли на газон, а учитель двигался в противоположном направлении между едущим телескопическим погрузчиком и детьми.

Расследование выявило, что дети осознавали возможную угрозу, исходящую от погрузчика. Другие дети и взрослые видели движущийся погрузчик и больше не выбегали на дорогу, но погибший ребенок выскочил на дорогу из-за спины учителя. Таким образом, можно утверждать, что, направляя детей подальше от угрозы, учитель не был пассивным участником и сделал все от него зависящее, чтобы избежать несчастного случая.

По словам руководителя Йыхвиского полицейского участка Калле Куузика, речь идет о чрезвычайно трагическом несчастном случае.

Помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Маарья Германн сказала, что хотя подозреваемый нарушил правила дорожного движения и ехал без водительских прав, причиной смерти мальчика стала не его деятельность. "В данном случае речь идет о ДТП, произошедшем в результате прискорбного стечения обстоятельств, когда невозможно кого-либо в нем обвинить", – добавила она.

Поскольку в ходе предварительного расследования было установлено, что ДТП, произошедшее в Мяэтагузе было несчастным случаем, то полиция закрыла уголовное дело. При этом из материалов дела видно, что подозреваемый, управляя транспортным средством без водительских прав, нарушил закон о дорожном движении и материалы дела переданы в Идаскую префектуру для дальнейшего делопроизводства о проступке.

Редактор: Ирина Киреева



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