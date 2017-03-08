В Нарве служба стройнадзора начала проверку садовых участков

Согласно общей планировке города, ограничения по застройке дачных участков действуют еще с 2015 года, однако чиновники отдела строительного надзора городской управы Нарвы начали проводить проверку только с января этого года. В результате выяснилась, что большая часть зданий и строений в Земельном департаменте не зарегистрирована.

С 1 января в отделе строительного надзора стали осуществлять проверку дачных участков на наличие незарегистрированных зданий и строений, передает "Радио 4".

"Принцип работы отдела простой — ортофото кооператива сравнивается с данными регистра. Если нашлись несоответствия, то собственникам направляются письма, проводятся встречи, осматриваются строения, а также собирается информация на наличие документации", - рассказала руководитель отдела строительного надзора городской управы Нарвы Элен Уускюла.

"Самая сложная ситуация возникает тогда, когда у собственника нет никакой строительной документации. В таком случае нужно сделать аудит, который будет заменять проект", - отметила она.

"Первоначально проверки будут проходить на тех дачных участках, где не зарегистрирована ни одна постройка", - добавила Уускюла.

По закону, вступившему в силу в июле 2015 года, на дачных участках можно возводить один садовый дом и еще два дополнительных здания, а общая сумма площадей всех застроек не должна превышать 20% от общей площади участка.

Уускюла подчеркнула, что теплицы площадью менее 20 кв метров к зданиям не относятся, однако если их площадь превышает 20 кв метров, то их необходимо заносить в регистр. "В то же время теплицы любого размера входят в общее количество застроек, которое не должно превышать 20% от общей площади участка", - добавила она.

"В 70-х годах всем разрешалось строить дома по типовому проекту, позже дома стали ветхими и их начали перестраивать. Кто-то стал возводить сараи, пристраивать веранды, подстраивать бани. И по тем и по нынешним временам все это было незаконно. Но чиновники не обращали на это внимание. А сейчас выяснилось, что многие постройки не внесены в регистр. В результате необходимо делать аудит и платить пошлину в размере 500 евро", - прокомментировал возникшую ситуацию председатель одного из товариществ Николай Платонов.

В окрестностях города Нарвы находится порядка 7500 домовладений, из которых от 2000 до 3000 не внесено в регистр, отметила председатель союза садоводческих товариществ Нарвы Елена Вальме.

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