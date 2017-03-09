Устроивший ДТП в пьяном виде военный получил условный срок

Вируский уездный суд признал бывшего командира батальона саперов подполковника Ээро Теппа виновным в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии. Он приговорен к 8 месяцам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь суда Кристина Отс, отметим, что соответствующее решение было вынесено накануне.

В качестве дополнительного наказания 43-летний Тепп лишен водительских прав на восемь месяцев. При этом прокурор в ходе прений требовал лишить Ээро Теппа водительских прав сроком на один год.

Адвокат Теппа Мартин Траат ходатайствовал о более мягком наказании для своего подзащитного. По оценке адвоката, Теппа можно наказать денежным штрафом, а также по возможности не лишать его прав, поскольку по работе ему необходимо водить машину.

Сам Ээро Тепп в своем последнем слове выразил искреннее сожаление случившемся и также попросил суд ограничиться штрафом, а с учетом необходимости водить автомобиль на работе он попросил служителя закона тщательно взвесить вопрос о лишении прав.

В законную силу решение Вируского уездного суда еще не вступило.

ДТП с участием Теппа произошло 30 октября 2016 года на одном из перекрестков на шоссе Таллинн-Нарва, когда автомобиль под его управлением врезался сзади в другой автомобиль, за рулем которого был 74-летний пенсионер.

В ДТП никто не пострадал, но Тепп покинул место аварии, после чего пенсионер позвонил в полицию и сообщил приметы его автомобиля. Полиция задержала Теппа в 20 км от места ДТП на 168-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру и выявила у него уровень алкогольного опьянения, значительно превосходящий 1,5 промиль.

1 ноября подполковник Тепп подал в отставку из Сил обороны Эстонии. Он командовал батальоном саперов немногим менее года.

В конце ноября прошлого года стало известно, что покинув Силы обороны, Ээро Тепп устроился на работу в Кайтселийт специалистом оперативно-планового отдела.

Командующий Кайтселийта бригадный генерал Меэлис Кийли заявил в интервью Postimees, что решение принять Теппа на службу было сознательным, и объяснил его тем, что военные никогда своих не бросают.

Бригадный генерал отметил, что в свое время Тепп был лучшим среди выпускников Балтийского колледжа обороны среди эстонцев, и до последнего инцидента имел безупречный послужной список.