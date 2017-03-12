Прощание с Пеэтером Тульвисте пройдет 18 марта

В следующую субботу, 18 марта, пройдут похороны бывшего ректора Тартуского университета, академика и политика Пеэтера Тульвисте. Он будет погребен на кладбище Раади в Тарту.

Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщила пресс-служба Тартуского университета.

Прощание с Тульвисте начнется в полдень в актовом зале вуза. Затем его похоронят на кладбище Раади, а вечером кафе университета пройдет вечер памяти бывшего ректора.

Напомним, почетный ректор Тартуского университета, академик Пеэтер Тульвисте скончался в субботу, 11 марта, утром после тяжелой болезни. Ему был 71 год.

Тульвисте получил высшее образование в Московском государственном университете, который он окончил в 1969 году по специальности "психология". В 1975 году он защитил в МГУ кандидатскую, а в 1987 — докторскую диссертацию. Его научным руководителем был основатель советской нейропсихологии Александр Лурия.

Впоследствии Тульвисте вернулся работать на родину, в Тартуский университет, но у него был и опыт преподавания за границей - в Германии и США.

В 1980 году был одним из тех эстонских ученых и деятелей культуры, кто подписал "Открытое письмо из Эстонской ССР" (т. н. "Письмо сорока"), в котором выражался протест против принудительного насаждения в республике русского языка.

В 1993-1998 годах Тульвисте занимал пост ректора Тартуского университета, в не самые легкие времена для эстонский науки сделав многое для того, чтобы старейший университет Эстонии стал частью всемирной академической жизни.

Свою академическую карьеру Тульвисте посвятил преподаванию психологии и научной работе в этой сфере.

С 2003 по 2011 год он был депутатом в Рийгикогу от партии Союз Отечества и Res Publica (IRL). В разные годы он также являлся членом и председателем тартуского горсобрания. В 2015 году Тульвисте стал почетным гражданином Тарту.

В 2001 году он был одним из кандидатов в президенты Эстонии.

Тульвисте был награжден орденом Государственного герба IV и III класса.