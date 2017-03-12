Эстонка выиграла ЧМ по ездовому спорту на собаках

Эстонка Юлле Ааслав-Каазик одержала победу в гонках на собачьих упряжках на длинные дистанции. На чемпионате мира в Швеции четвероногие спортсмены и их хозяйка покорили трассу за 26 часов.

С тремя своими хаски женщина преодолела дистанцию в 160 километров по снежной трассе. Гонки проходили в национальном парке близ города Сарна в Швеции, сообщила в воскресенье, 12 марта, "Актуальная камера".

"Отдыхать можно было по мере необходимости. На дистанции было одно официальное место для отдыха, где ветеринары осматривали собак", - рассказала Юлле Ааслав-Каазик.

"Собаки должны быть в хорошем тонусе, им противопоказано обезвоживание. Не должно возникать вообще никаких проблем, они не должны хромать. Все должно быть в порядке и проверено", - добавила чемпионка.

Собакам победа принадлежат в той же степени, что и Юлле. Животные рвались к победе и даже начинали нервничать, как только кто-то их обгонял.