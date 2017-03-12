Удержать молодежь в Пярну попробуют при помощи специального центра

В Пярну полным ходом идет создание центра, который будет объединять идеи местных предприимчивых девушек и юношей. Главная цель своеобразной коммуны - удержать пярнускую молодежь в родном городе и даже вернуть тех, кто когда-то покинул летнюю столицу.

Центр Forwardspace будет объединять молодых предпринимателей, у которых есть свои интересные бизнес-идеи. До сих пор подобной коммуны в Пярну не было. Обмен информацией, контактами, замыслами - важные составляющие для бизнеса. Да и далеко не все начинающие предприниматели могут позволить себе арендовать офис, сообщила в воскресенье, 12 марта, "Актуальная камера",

"Активных и предприимчивых людей много. Но в Пярну пока нет такой общины. Мы надеемся, что сможем эту общину создать и тем самым повысить интерес к предпринимательству в Пярну", - сказал член правления Forwardspace Сильвер Смелянский.

В центре арендовать для себя рабочее место смогут от 30 до 40 предпринимателей.

"Сейчас уже настал такой момент, что из запланированных 30 мест практически все предварительно забронированы. Мы даже не ожидали, что будет столь большая потребность. Но время показало, что молодых предприимчивых людей довольно много", - добавил второй член правления центра Оливер Сильд.

С идеей открыть в Пярну центр для начинающего бизнеса Сильвер Смелянский, Оливер Сильд и Мартен Палу участвовали в "народном бюджете", но поддержки большинства не получили.

"Поскольку наша идея настолько новая - ничего подобного раньше не было - то мы не можем никого обвинять, что не все понимают ценность начинания. Мы должны всё сделать сами и показать, что это достойное дело", - прокомментировал третий представитель правления Forwardspace Мартен Палу.

Согласно планам, центр начнет действовать в апреле.