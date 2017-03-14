Полиция предупреждает о нацеленных на детей опасных группах в соцсетях

В последние недели участились сообщения о детях, которые играют в опасные игры на проезжей части автомобильных дорог или посредством соцсетей, ставя под угрозу свою жизнь и рискуя получить физические и психологические травмы.

Об этом говорится в предупреждении, разосланном во вторник в эстонские школы отделом защиты ребенка Департамента социального страхования и веб-констеблем Департамента полиции и погранохраны.

В частности, в сообщении упоминается игра "Убеги или умри", смысл которой заключается в том, чтобы как можно ближе пробежать перед приближающимся автомобилем, получая пункты за каждую снятую на видео попытку.

Одна из самых опасных "игр", распространяемых в соцсетях, называется "Синий кит". Для участия в игре ребенку нужно лишь опубликовать соответствующий хэштег, после чего с ним связывается чужой человек. Он общается с ребенком по интернету, пытаясь контролировать его поведение страхом и угрозами. Детям даются задания, в которых они должны нанести себе травму, сделать что-то опасное или проснуться ночью, чтобы посмотреть видео с беспокоящим содержанием. Обычно детям в этой "игре" приказывают вырезать или нацарапать на руке или ноге изображение синего кита.

Полиция просит родителей внимательно следить за тем, что ребенок делает в своем компьютере или мобильном телефоне, обращать внимание на подозрительные травмы. При наличии подозрений, что ребенок нуждается в помощи, следует поговорить с ним об опасностях или сообщить школьному психологу, социальному работнику, работнику службы защиты детей, в полицию или по телефону детской помощи 116 111.

Проявляя внимание и заботу к поведению детей и их общению в соцсетях, можно сохранить жизнь и здоровье детей. Заметив опасные признаки, нужно сохранять спокойствие и помочь ребенку выбраться из сложной ситуации.

Знание опасных игр, распространяемых через соцсети, позволяет вовремя заметить возможные угрозы и отреагировать на них, не привлекая к этому ненужного внимания детей.