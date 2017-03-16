Российские таможенники не выпустили в Эстонию туриста с самоваром

При проверке на погранпункте Куничина Гора в Псковской области автомобиля, направлявшегося в Эстонию, российские таможенники в картонной коробке нашли самовар. Экспертиза установила, что тульский самовар является предметом культурной ценности, на вывоз которого необходимо оформлять специальное разрешение. Стоимость предмета культурной ценности эксперты определили в 190 евро.

Владелец самовара пояснил, что приобрел его в сувенирной лавке под Псковом. Таможенная экспертиза установила, что самовар, изготовленный на фабрике Василия Кондратьевича Горнина в Туле в конце ХIX - начале ХХ вв., относится к категории культурных ценностей.

Поскольку владелец нарушил закон о вывозе культурных ценностей, суд конфисковал у него самовар, сообщило Северо-Западное таможенное управление России.