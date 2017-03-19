Нарвские власти готовы рассмотреть идею о премировании команды "Нарва Юнайтед"

"Нарвская команда завоевала титул только в субботу вечером. Понятно, что пока я вопрос о премировании ни с кем не обсуждал. Но идея хорошая, достойная обсуждения. Обсудить это надо обязательно, но не знаю, каким будет результат", - сказал Коновалов в воскресенье, 19 марта, корреспонденту портала rus.err.ee.

"Нужны дискуссии относительно того, какой суммой премировать и откуда взять деньги. Пока это лишь мысли в слух. Понятно, что среди нас есть болельщики. Например, вчера команду поддерживал и председатель городского собрания Александр Ефимов. Но вопрос об источниках финансирования пока остается открытым. А поощрить ребят, конечно, надо", - добавил вице-мэр Нарвы.

Летом "Нарва Юнайтед" примет участие в розыгрыше Кубка УЕФА по футзалу.

"Это серьезный турнир. Городские власти намерены помочь команде", - сказал вице-мэр Вячеслав Коновалов.

В финальной серии до двух побед "Нарва Юнайтед" со счетом 2:0 обыграла таллиннский "Космос", который выиграл чемпионский титул в прошлом сезоне.