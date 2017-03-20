С апреля домашним птицам нельзя будет свободно гулять по двору

В связи с распространяющимся в Европе птичьим гриппом Ветеринарно-пищевой департамент Эстонии вводит ограничение на выгул домашних птиц на земельных участках.

С 1 апреля домашних птиц надо содержать в закрытых помещениях. Если это невозможно, то территорию на улице необходиом обтянуть сеткой.

Новое правило касается содержания всех птиц, содержащихся в домашних условиях: кур, гусей, уток, индеек, перепелов и фазанов.

Кормление птиц должно проходить по возможности в помещении. В случае, если птицы кормятся и пьют на открытом воздухе, то зона кормушек должна быть защищена не только сеткой, но и непромокаемым навесом. Эти меры необходимы для того, чтобы лесные птицы не попали к кормушкам домашних птиц, и не заразили бы их.

Птичий грипп был диагностирован в Финляндии и Швеции. В конце февраля случаи заражения были зафиксированы в Литве и Калининградской области России.

С прибытием перелетных птиц, которые являются потенциальными разносчиками инфекции, птичий грипп с большой вероятностью появится и в Эстонии.

Птичий грипп – острая инфекционная вирусная болезнь птиц, которая не лечится. Если болезнь появится на ферме, то все домашние птицы будут уничтожены под контролем сотрудников ветеринарного департамента, чтобы избежать распространения заболевания.

Штамм H5N8, распространяемый сейчас в Европе, по имеющимся данным, опасности для людей не представляет.