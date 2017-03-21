Банк Эстонии ознакомит предпринимателей Нарвы с новыми 50-евровыми купюрами

В начале апреля в еврозоне в обращение вводится новая банкнота достоинством 50 евро. Банк Эстонии в феврале и марте организовал встречи с предпринимателями и торговцами по всей стране, чтобы желающие смогли увидеть новые купюры своими глазами и ознакомиться с элементами безопасности.

Во вторник, 21 марта, представители банка побывали в Пярну и Хаапсалу. Последняя встреча из этой серии состоится 29 марта в Нарве и пройдет на русском языке.

Новая купюра снабжена эффективными элементами безопасности, которые используют и на новых купюрах достоинством в 5, 10 и 20 евро. Кроме того, на новой 50-евровой купюре такой же новый защитный элемент, как на на 20-евровой купюре второй серии – прозрачное окно с портретом Европы.

На встречах также объясняют, как отличить настоящие деньги от фальшивых, и какие самые распространенные подделки.

По данным Европейского центробанка, на 50 евро приходится 45% от общего числа купюр, находящихся в обращении. Новые купюры вводятся в обращение 4 апреля.

Более подробная информация о встрече в Нарве и регистрации – на сайте Банка Эстонии.