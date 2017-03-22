Полиция купит устройства для измерения скорости на 200 000 евро

Полиция потратит 200 000 евро на новые устройства для измерения скорости автомобилей, которые заменят устаревшие.

Сотрудник Департамента полиции и погранохраны Кальмер Тикерпе сообщил ERR, что пока нельзя точно сказать, в каком именно количестве получится закупить оборудование.

"Учитывая то, что цены на такие устройства высокие, нельзя сказать наверняка, что мы имеем дело с крупномасштабной закупкой. В прошлом году общая стоимость аналогичного договора составила 100 000 евро, и в тот раз было закуплено 8 устройств LaserCam4", - отметил Тикерпе.

На данный момент в полиции имеется 200 устройств для измерения скорости, а камер на эстонских дорогах - 65 штук.