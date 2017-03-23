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ФОТО и ВИДЕО: под Харьковом горит крупнейший склад боеприпасов ({{commentsTotal}})

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Фото: Пожар на крупнейшем украинском складе боеприпасов начался в ночь на 23 марта. Автор: dsns.gov.ua
За рубежом
За рубежом

На крупнейшем украинском складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области начался пожар. Спасательные службы эвакуируют жителей ближайших к складу районов. Информации о погибших или пострадавших пока нет.

По предварительным данным, пожар начался в около трех часов ночи, передает Би-Би-Си, meduza.io.

Военный прокурор Украины Анатолий Матиос написал на своей странице в Facebook, что причиной пожара могла стать диверсия. По его словам, пожар начался одновременно в нескольких местах. Он отметил, что на складе хранятся 138 000 тонн боеприпасов.

"На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152мм) вблизи города Балаклея в Харьковской области произошел взрыв (возник пожар), повлекшей детонацию боеприпасов", – написал он.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, к утру 23 марта из района пожара эвакуированы почти 20 000 человек. Возбуждено уголовное дело по статье о диверсии, передает Интерфакс.

Редактор: Ирина Киреева



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