ФОТО и ВИДЕО: под Харьковом горит крупнейший склад боеприпасов

На крупнейшем украинском складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области начался пожар. Спасательные службы эвакуируют жителей ближайших к складу районов. Информации о погибших или пострадавших пока нет.

По предварительным данным, пожар начался в около трех часов ночи, передает Би-Би-Си, meduza.io.

Военный прокурор Украины Анатолий Матиос написал на своей странице в Facebook, что причиной пожара могла стать диверсия. По его словам, пожар начался одновременно в нескольких местах. Он отметил, что на складе хранятся 138 000 тонн боеприпасов.

"На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152мм) вблизи города Балаклея в Харьковской области произошел взрыв (возник пожар), повлекшей детонацию боеприпасов", – написал он.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, к утру 23 марта из района пожара эвакуированы почти 20 000 человек. Возбуждено уголовное дело по статье о диверсии, передает Интерфакс.