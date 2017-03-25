Фото и видео: в Тапа прибыла военная техника для французского батальона НАТО

Сегодня утром в Тапа прибыл первый эшелон с боевой техникой для французского контингента международного батальона НАТО.

Франция вносит свой вклад в оборону Эстонии, размещая в стране 300 своих военнослужащих и боевую технику, включая танки Leclerc, которые прибудут в Эстонию на следующей неделе, сообщил штаб Сил обороны Эстонии.

Французский контингент насчитывает 300 военнослужащих, в него входит различная боевая техника, в том числе танки Leclerc, которые прибудут в Эстонию на следующей неделе.

Помимо танков в Эстонию вместе с французскими военнослужащими прибудут также боевые машины пехоты и бронетехника.

Французские военнослужащие будут находиться в составе боевой группы НАТО в течение восьми месяцев, затем они передадут свою миссию датчанам.

В состав боевой группы входит около 1200 военнослужащих.

Лидеры 28 входящих в НАТО стран на состоявшемся в июне прошлого года в Варшаве саммите решили в связи с изменениями с ситуацией с безопасностью разместить батальонные боевые группы в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Командование размещаемой в Эстонии боевой группировки возложено на Великобританию, свой вклад вносят также Франция и Дания.