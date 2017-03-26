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Алексея Навального задержали на антикоррупционной акции в Москве ({{commentsTotal}})

Алексей Навальный был задержан на несанкционированном митинге против коррупции в Москве. Автор: ТАСС/Scanpix
За рубежом
За рубежом

В Москве задержан оппозиционер Алексей Навальный, который присоединился к акции против коррупции. Навального задержали на углу Мамонтовского переулка, когда он шел по Тверской улице, сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов.

Шедшие рядом с Навальным участники акции заблокировали полицейский автобус, куда поместили политика, и не дают ему выехать с места задержания, передает "Медуза".

Сам Навальный написал из автозака, что с ним все хорошо, и призвал не пытаться вызволить его из машины. "Наша сегодняшняя тема - борьба с коррупцией", - добавил политик.

По данным издания "ОВД-Инфо", в Москве на акциях против коррупции задержаны более 130 человек.

26 марта в десятках российских городов прошли акции против коррупции, поводом для которых стало расследование Навального и его фонда о "тайной империи" премьер-министра Дмитрия Медведева.

В большинстве случаев, в том числе в Москве, акции не были согласованы с местными властями.

Редактор: Виктор Сольц

алексей навальный


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