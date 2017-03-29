В Ида-Вирумаа начался суд над "крышей" наркодилеров

В Вируском уездном суде 28 марта прошло первое слушание уголовного дела над преступной группировкой "Колхоз", крышевавшей наркорынок на Северо-Востоке Эстонии от Кивиыли до Силламяэ с 2005 года. По делу проходит 18 мужчин от 30 до 40 лет.

Трем мужчинам инкриминируют организацию преступного сообщества, известного в местном криминальном сообществе, как "Колхоз", аналогичное название носило и уголовное дело, которые было начато в конце 2014 года.

Других участников группировки прокуратура обвиняет в насилии, похищениях и наркопреступлениях. Практически все участники группировки - местные жители, мужчины 30-40 лет.

За время расследования прокуратура собрала доказательства преступной деятельности "колхозников" с 2005 по 2015 год.

По словам прокурора по особо важным делам Антти Айтсена, группировка контролировала продажу амфетамина на территории от Кивиыли до Силламяэ, включая Йыхви и Кохтла-Ярве, то есть решала, кто имеет право заниматься продажей наркотиков, и по какой цене.

Наркодилеров, которые отказывались жить по установленным правилам, заставляли платить штрафы или избивали.

Операцию по задержанию преступников полиция провела в декабре 2016 года. Как писали СМИ, лидером преступного сообщества является 41-летний Роман Смирнов. Группировка отличалась крайней жестокостью.

В настоящее время под стражей находятся 15 человек. У участников преступного сообщества было конфисковано имущества - недвижимость и автомобили - на 400 000 евро и десятки тысяч евро наличными.

В уголовном деле 105 томов. Судебные слушания могут продлиться до конца 2019 года.