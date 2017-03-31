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При сохранении зимних погодных условий ошипованные шины можно не менять до 30 апреля ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография. Автор: ТАСС/Scanpix
Эстония
Эстония

31 марта в Эстонии заканчивается период разрешенного использования ошипованных зимних шин в автотранспорте, но при сохранении неблагоприятных погодных условий такие шины можно не менять до 30 апреля.

Как ранее сообщали в Департаменте шоссейных дорог, отдельного указания на смену шин никто выдавать не будет, и соответствующее решение каждый водитель принимает самостоятельно в зависимости от состояния дорог, которыми он ежедневно пользуется.

В Эстонии использование зимней резины в автотранспорте является обязательным с 1 декабря по 1 марта. При этом ошипованные зимние шины можно использовать только с 15 октября по 31 марта, а при сохранении неблагоприятных погодных условий — до 30 апреля. Зимние шины без шипов можно использовать круглогодично.

Редактор: Андрей Крашевский



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