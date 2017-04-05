С пятницы граждан ЕС при пересечении границы союза будут проверять более тщательно

В пятницу, 7 апреля, вступает в силу изменение в Шенгенских пограничных предписаниях, согласно которым при пересечении границ Европейского союза как на въезде, так и на выезде будут более основательно проверять граждан Европейского союза и членов их семей. Более тщательный контроль означает, что пограничники при проверке на внешней границе ЕС будут использовать международные и внутригосударственные базы данных.

По словам руководителя бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и пограничной охраны Хелен Нейдер-Веэрме, ранее запросы в базы данных о гражданах Европейского союза, членах их семей и проездных документах делались выборочно. "Например, при необходимости сотрудники пограничной охраны могли по базе данных проверить, не находится ли человек в розыске", – сказала Нейдер-Веэрме.

Согласно новым правилам, в шоссейных пограничных пунктах, а также в аэропортах и в Таллиннском порту будут проверять всех выезжающих из ЕС или въезжающих в ЕС людей через базы данных. По словам Нейдер-Веэрме такой контроль нужен прежде всего для того, чтобы на въезде в Европейский союз или выезде из ЕС выявлять тех лиц, которые могут угрожать общественному порядку или внутренней безопасности.

"За последние годы ситуация с безопасностью в Европе изменилась, поэтому совместно с другими странами-членами ЕС необходимо делать больше и при проверке пересекающих границу людей. Наша цель – предупредить въезд в ЕС через Эстонию таких людей, цели пребывания в ЕС которых неясны, либо если они могут представлять опасность для других людей", – сказала Нейдер-Веэрме.

Департамент полиции и пограничной охраны просит жителей Эстонии и туристов запастись большим временем для пересечения границы и заверяет, что сотрудники департамента сделают все возможное, чтобы пересечение границы и в дальнейшем проходило быстро и удобно.