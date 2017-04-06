Россия сняла возрастное ограничение на безвизовый въезд в страну неграждан из Эстонии

Соответствующий указ 5 апреля подписал президент России Владимир Путин. Постановление вступило в силу с момента его подписания.

В президентском указе от 2008 года говорилось о том, что въезжать в Россию без визы могут лица без гражданства, при условии, что они состояли в гражданстве СССР, то есть люди, родившиеся до 6 февраля 1992 года. Теперь это ограничение устранено. Таким образом "серопаспортники" Эстонии смогут ездить в Россию без визы независимо от возраста.

Соответствующие поправки, как ранее писал rus.err.ee, по поручению премьера РФ Дмитрия Медведева подготовил МИД России.

В пояснительной записке к документу говорится, что вопрос безвизового въезда напрямую затрагивает интересы наших соотечественников в статусе неграждан Латвии и Эстонии. Большинство из них стремится поддерживать и развивать исторически сложившиеся культурные, гуманитарные, научные, региональные, торгово-экономические и другие связи. При этом их искусственное разделение на два сорта – с правом безвизового въезда и без такового – только ухудшает их положение.

При этом действовавшие до 5 апреля визовые ограничения касались в первую очередь молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, часть из которых хотела бы связать свое будущее с Россией, а также их детей. По имеющимся данным, речь может идти в общей сложности о примерно 6 000 неграждан Латвии и Эстонии.

Напомним, что летом 2016 года история с проблемами безвизового въезда в Россию для неграждан Эстонии и Латвии стала активно обсуждаться в СМИ, когда в Москве была задержана студентка из Латвии с паспортом негражданина, до этого беспрепятственно въезжавшая в Россию и проживавшая там без визы.

Посольство РФ в Эстонии тогда разъяснило приказ президента России от 2008 года, указав на то, что не все лица без гражданства имеют право въезжать в Россию без визы, а только те, кто родился до распада СССР.

В сентябре 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству упразднить ограничения.