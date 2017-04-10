В понедельник в Лихулаской гимназии из-за инфекционной вспышки отменены уроки.

В выходные во время проводимого в здании школы общего собрания Союза ученических представительств многие молодые люди заразились инфекцией, симптомы которой характерны для сальмонеллеза, передает ERR Uudised.

Для установления причин на место отправились представители Департамента здоровья. Как ожидается, результаты анализов появятся во вторник.