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Суд отказал прокуратуре в прекращении дела против председателя Нарвского горсобрания ({{commentsTotal}})

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Фото: Александр Ефимов в Вируском уездном суде. Автор: Сергей Степанов/ERR
Эстония
Эстония
Сергей Михайлов
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Вируская окружная прокуратура на первом судебном заседании по делу об обвинении в мошенничестве председателя Нарвского горсобрания Александра Ефимова ходатайствовала о прекращении уголовного дела по соображениям целесообразности, но суд не удовлетворил ходатайство.

По оценке прокуратуры, для продолжения рассмотрения дела против Ефимова отсутствует публичный интерес, и его вина незначительна, поэтому дело следует закрыть, сообщил во вторник, 11 апреля, новостной портал ERR.

Несмотря на ходатайство прокуратуры, Вируский уездный суд постановил продолжить слушание дела Ефимова.

Согласно обвинению, с 2014 по 2015 год Ефимов, занимая в тот период пост зампреда горсобрания, обманным путем получил от Больничной кассы компенсацию по больничному листу в размере около 5000 евро. В общей сложности он шесть раз получал возмещение, которое ему не полагалось.

Как ранее заявлял прокурор по особым делам Вируской окружной прокуратуры Калмер Каск, собранные доказательства указывают на то, что Александр Ефимов во всех шести случаях не собирался оставаться на больничном и в действительности на нем не находился, продолжая выполнять обязанности зампреда, а также параллельно работая в качестве индивидуального предпринимателя.

Сам Ефимов заявил, что у него есть возражения относительно предъявленных обвинений и выразил надежду на то, что суд вынесет справедливое решение. Прения сторон по делу назначены на июнь.

Как ранее сообщал rus.err.ee, процесс ведет судья Астрид Аси — председатель Вируского уездного суда. Она известна в том числе тем, что вынесла обвинительный приговор в отношении бывшего мэра Кохтла-Ярве Евгения Соловьева и экс-заместителя градоначальника Юри Колло. Аси также постановила взыскать с них нанесенный городу ущерб в размере более миллиона евро, но эту часть приговора позднее отменил Тартуский окружной суд.

Нарвская оппозиция посчитала, что на время судебного разбирательства Ефимов мог бы отстраниться от исполнения обязанностей председателя горсобрания.

Редактор: Андрей Крашевский



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