Синисалу: развитию соцмедиа сопутствует натиск глупости

Генеральный директор Полиции безопасности Арнольд Синисалу отмечает в свежем ежегоднике КаПо, что в прошлом году как в Эстонии, так и в мире, на всех уровнях пришли к пониманию, что резкому развитию соцмедиа сопутствует влияние, предвидеть которое в полной мере ранее было невозможно.

По словам Синисалу, натиск ложных утверждений и вводящей в заблуждение информации заставило многих полагать, что мы достигли правдивого времени, то есть времени аргументов без оснований передает ERR uudised.

"Может, было бы правильнее сказать, развитию соцмедиа сопутствует не достоверность, а нашествие глупости. Конечно, я не хочу сказать, что у соцмедиа только негативное влияние, отнюдь", – отметил Синисалу.

По его словам, нет конца истории с манипуляциями.

"Мы все также видим попытки расколоть наше общество. Иногда противнику удается тактическая победа. В последний раз 10 лет назад, когда длившаяся годами целенаправленная деятельность Кремля по влиянию вылилась в посягательства на государственный флаг в мае 2006 года и в сопротивление полиции и погромы в общественных местах Таллинна и Ида-Вирумаа в апреле 2007 года", – сказал Синисалу.

Между тем Синисалу считает, что общество Эстонии извлекло урок из этого. "В целом мы стали сильнее и умнее противостоять деятельности по влиянию", – заверил он.