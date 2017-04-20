Правительство планирует приватизировать четыре госфирмы

Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил министр финансов Свен Сестер на правительственной пресс-конференции.

По его словам, согласно достигнутой в правительстве договоренности будет продано 49% государственной железнодорожной фирмы EVR Cargo, а Eesti Teed будет приватизирована целиком. В течение ближайшего месяца в кабинет министров также должно поступить соглашение о первичном публичном размещении 30% акций Таллиннского порта.

Кроме того, планируется продать долю в размере 49% в дочерней фирме Eesti Energia по производству возобновляемой энергии, которая включает в себя ветрогенерацию, гидроэлектроэнергию и т.п. "Правительство должно в какой-то момент принять решение, как идти дальше, потому что сейчас тема парка ветрогенераторов в Тоотси обжалована. С учетом того, что этот парк составил бы значительную часть возможной стоимости дочерней фирмы Eesti Energia", - сказал министр.

Сестер заверил, что министерство финансов уверено в том, что процесс был корректным. Но обжалование решения ставит перед правительством вопрос о том, продолжать ли судебную тяжбу или отменить решение и провести открытый аукцион. "Это, несомненно, процесс, тяжба по которому может идти год или полтора. Даже если предположить, что право на нашей стороне, это не поможет первичному публичному размещению (акций)", - отметил он.

Говоря о других государственных предприятиях, министр сказал, что ему нравится решение продать находящиеся в государственной собственности предприятия. По его словам, он и раньше задумывался о продаже Levira. "Я не вижу сегодня необходимости того, чтобы Levira оставалась в собственности государства. В этом в действительности нет никакой необходимости", - пояснил он.

При этом Сестер добавил, что на настоящий момент согласован только вывод на биржу четырех вышеупомянутых предприятий, и этот план будет реализовываться.

Следует отметить, что находясь в оппозиции, политики Центристской партии еще совсем недавно критически отзывались о приватизационных планах предыдущего правительства. В частности, в августе 2016 года министр экономики Кадри Симсон, которая тогда возглавляла центристскую фракцию в Рийгикогу, назвала приватизацию госпредприятий недальновидной политикой.

Она заявила о негативном отношении центристов к таким планам и о намерении всячески противиться их реализации. "Сложно понять, почему вдруг возникло желание начать продавать госпредприятия. Возможно, у правительства такой дефицит идей, что речь идет о последней возможности быстро наполнить госбюджет. Но такое мышление, очевидно, слишком краткосрочное. Госпредприятие очень легко продать, но исправление такой ошибки позднее может обойтись государству очень дорого", - сказала Симсон.