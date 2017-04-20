У водопада Валасте появится новая смотровая площадка

Один из интереснейших туристических объектов Ида-Вирумаа - водопад Валасте - скоро получит новый облик. Почти шесть лет природоохранные предписания не позволяли построить новую смотровую площадку и туристическую тропу возле водопада, передает "Актуальная камера".

Живописный водопад Валасте, высотой 30 метров, в погожие дни, что зимой, что летом, привлекает тысячи людей в сутки. Однако смотровая площадка из соображений безопасности была закрыта семь лет назад. Проект строительства новой площадки туристической тропы не мог быть реализован из-за ограничений в природоохранной зоне ландшафтного заповедника Онтика. Но на прошлой неделе правительство внесло изменения в предписания, что позволит уже сейчас приступить к работам.

"Я думаю, что это важно не только для волости Кохтла, но и для уезда, и для всей Эстонии. Сюда приезжают как местные люди, так и туристы из Эстонии и из-за рубежа. Очень популярное место", - пояснил старейшина волости Кохтла Этти Кагаров.

Здесь появятся новая смотровая площадка, мост через водопад Валасте, протянется полуторакилометровая учебно-походная тропа. И все это довольно скоро.

"Новый туристический объект должен быть готов по проекту 31 декабря 2018 года", - добавил Кагаров.

На строительство объекта Фонд развития предпринимательства EAS выделил 344 000 евро. Доля волости составила 60 000 евро. Этих денег должно хватить на все, считают в Кохтла.